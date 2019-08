Ördög Nóra és családja a Balatonnál töltötte a hétvégét, a Paloznaki Jazzpiknikről több fotót is posztolt a műsorvezető. De nemcsak arról, ahogy a férjével élvezik a zenei kínálatot, hanem a kisfiát, Vencelt is onnan köszöntötte fel.

Ördög Nóra tündéri közös fotót tett közzé a kisfiáról és magáról, a kép alatt pedig megható sorokkal köszöntötte fel Vencelt, aki augusztus 3-án ünnepelte 5. születésnapját.

"Forró nyári nap volt, vasárnap. Venci már akkor is pontosan azt csinálta, mint most is minden egyes alkalommal: nagyon nehezen indult el. (Azóta is mindig kitalál valamit, hogy az utolsó utáni pillanatig húzza, amikor már tényleg nincs hova tovább.) Már egy héttel túlhordtam őt, és hétfőn mindenképpen beindították volna a szülést. Szinte látom azt a huncut kis fejét: " Na jó, akkor kijövök..." Augusztus 3-án este 9-kor, 5 évvel ezelőtt" – írta Nóri, sok-sok kis szívvel zárva a sorait.