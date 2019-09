Kulcsár Edina párja, Csuti vallott: így éli meg az apaságot

Rohan az idő, lassan egyéves lesz Kulcsár Edina és Csuti kisfia, Medi. A boldog édesapa elárulta, gyermeke születése sok mindenben megváltoztatta.

"Amikor kiderült, hogy Edina várandós, sok mindent mondtak nekünk a szülővé válásról, hogy milyen csodálatos dolog, és ez az élet értelme, de soha nem gondoltam volna, hogy ilyen szinten megváltoztatja majd az életünket egy kisember érkezése" -mesélte a BorsnakCsuti.

"Korábban olyan dolgokat tartottam fontosnak, amit ma már az ezredik helyre sem sorolnék, hiszen Medi, nemcsak az Edinával való kapcsolatomat változtatta meg, hanem számtalan mást is az életünkben. Azt gondolom, hogy mind a ketten pozitív irányba változtunk, sokkal türelmesebbek, elfogadóbbak lettünk egymással, másokkal, és magunkkal szemben is. Nekem kifejezetten jót tett az apaság, rengeteg mindenre megtanított Medi, ahogyan én is igyekszem minden tudásomat, tapasztalatomat átadni neki" - tette hozzá.