Cinthya Dictator hatalmas boldogságáról számolt be: valóra válik az álma.

Cinthya Dictator különleges megjelenését sokan csodálják, ugyanakkor számára mindig is komplexust okozott a fogsora. Habár rajongói így imádják, és megpróbálta ő maga is elfogadni a kinézetét, most mégis borzasztóan örül, hogy végre megoldást talált a problémájára. „Tinédzserkorom óta komplexust okoz számomra, hogy kiállnak a fogaim. Egy álmom válik valóra – írta Cinthya. – Ma már lehetőség van az állkapocsív tágítására, ezáltal beférnek a fogaim a számba" – tette hozzá.