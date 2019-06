Molnár Anikó mellműtéte után a Facebook-oldalán számolt be a beavatkozás sikeréről.

Molnár Anikó negyedjére műttette meg a melleit, és vélhetőleg utoljára. A korrekciós beavatkozásra azért volt szükség, mert a celeb nagyon sokat fogyott, a bőre pedig nem tudott alkalmazkodni a hirtelen változáshoz. Anikó a Facebook-oldalán jelentkezett be a műtét után.

„Túl vagyok a műtéten, de a neheze még csak most jön. Nem baj, kemény vagyok, meg hát amúgy sincs más választásom. Már nagyon várom a holnapi kötözést, hogy láthassam az új formámat. Bár azért sutyiban már faggattam az anesztest, aki bent volt a műtét alatt végig, azt mondta, nagyon szép lett. Nagyon boldog vagyok, még ha ez most nem is látszik az elgyötört fejemen" – írta Anikó.