Allergiás tünetekkel küzdesz? Így tégy ellenük a nyaralásod alatt

Az allergia sok ember életét megkeseríti, így kellő körültekintés híján a nyaralásunkat is tönkreteheti. Persze, nem feltétlenül kell ennek így lennie, az allergiás betegek számára a nyaralásra, utazásra való felkészülés fontos része a nyaralóhely és az időpont kiválasztása, és természetesen a gyógyszerünket se hagyjuk otthon.

A leggyakoribb allergiás tüneteket a pollenek vagy a por váltja ki. Ha pollenallergiás vagy, fontos, hogy tudd, milyen pollenek jellemzőek az adott környékre abban az időszakban, amikor utazni készülsz. A nyaralás időpontjának és helyszínének megválasztásakor vegyük figyelembe a számunkra komoly gondokat okozó növények virágzását. Ne menjünk olyan helyre és olyan időpontban nyaralni, ahol és amikor a légkör telített az allergén pollenekkel. Ha ez nem megoldható, akkor is van mód arra, hogy enyhítsük a kínzó tüneteinket. Az orrunkat naponta többször érdemes átöblíteni enyhén sós vízzel, tengeri sós orrzuhannyal, hogy a nyálkahártyára tapadt polleneket eltávolítsuk. Az esti tisztálkodásnál ne csak zuhanyozzunk és ruhát cseréljünk, hanem a hajunkat is alaposan mossuk meg.Természetesen nem kell minden nap sampont használni, de a megtapadt polleneket mindenképpen száműzzük legalább tiszta vízzel. Pollenallergiások ruháit, ágyneműjét, törölközőit tilos a szabadban szárítani, mert a szálló pollenek tömege tapadhat meg rajtuk.

Már az utazásnál is légy résen! Mielőtt útnak indulunk kocsival, lehúzott ablaknál, beszállás előtt 10 perccel kapcsoljuk be az autóban a klímát. Ez idő alatt biztosan távozik a szellőztető-rendszerből minden olyan anyag, penészgomba, por-, ami allergiás reakciót idézhet elő. Különösen pollenallergia esetén érdemes később, az utazás alatt az ablakokat felhúzva tartani, és inkább bekapcsolt klíma mellett utazni. Az utazás időpontjának legjobb, ha a kora hajnali órákat választjuk, ugyanis ekkor a legkisebb a légszennyezettség.

A lakáson, zárt helyen belüli allergének közül a háziporatka okoz leggyakrabban légúti allergiát. Ha porallergiások vagyunk, a szálláshely kiválasztásánál is nagyon körültekintőnek kell lennünk. Mivel a poratkák kedvenc élőhelyei az ágynemű, a szőnyeg, a függöny, a bútorhuzat, ezért fokozottan kell ügyelni, hogy a lakásban, nyaralás ideje alatt a szálláshelyünkön minél kevesebb szőnyeg és bútorszövet legyen. Ahogy a lakásunkban, úgy a szállásunkon is nedves törlőkendővel portalanítsunk, és ragaszkodjunk a napi porszívózáshoz is, mert az is csökkentheti, még, ha teljesen nem is szünteti meg a tüneteket. Fontos tudni, hogy az atka a lehulló bőrszövettel, illetve hajjal táplálkozik, így megelőzésként fontos, hogy kerüljük a szobában történő fésülködést.

A köznyelvben házipor-allergiának hívott betegség okozója valójában nem a házipor, de még csak nem is a háziporatka, hanem annak mikroszkopikus méretűre feltöredezett, így a levegőben szálló beszáradt széklete. A poratkaürülék az, ami belélegezve vagy megérintve kiváltja a jellegzetes allergiás tüneteket.

A pollen- és porallergia mellett gyakran okoznak allergiás reakciót bizonyos ételek. Az étkezések során fokozottan ügyeljünk az összetevőkre: ha az étlap nem tartalmaz allergénekre vonatkozó jelöléseket, kérdezzünk, de amennyiben nem vagyunk biztosak abban, hogy az adott étel megfelelő számunkra, inkább ne fogyasszuk el. Allergiás reakciót válthatnak ki bizonyos rovarok csípései is. Ha ismert rovarcsípés-allergiánk van, és mégis megtörtént a baj, akárhol vagyunk, forduljunk orvoshoz, és természetesen akkor is ezt kell tennünk, ha a csípés komoly fájdalommal vagy szokatlanul nagy bőrelváltozással jár.