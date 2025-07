Ha már azt hitted vége: újabb hírek érkeztek Labubu fronton – Ezt senki nem látta jönni

Pont amikor már elhittük, hogy a Labubu-őrület végre lecsengett, a kis rémséges, de valahogy mégis cuki figura újra támad. Csakhogy most nem kulcstartóként, nem limitált szériás műanyag miniszobrocskaként, hanem bútor formájában.

Labubu újabb dologgal sokkolta a világot.

Forrás: Getty Images

Labubu visszatért és most bútorokat hozott magával

Igen, jól olvastad. Labubu most már ülőalkalmatosság is. A hírt a Pop Mart és a dizájner Jiji alias Kasing Lung robbantotta, akik egyesítették kreatív erőiket egy kultikus olasz márkával. Az eredmény? Egy plüssbe oltott kortárs dizájnszörny, ami egyszerre ijesztő és menő, és valószínűleg a legfurább dolog, amit valaha a nappalidba tehettél.

A kollekció első darabja egy szoborszerű fotel, amit teljes egészében Labubu ihletett. Fülei kiállnak, vigyorog és pontosan úgy néz ki, mintha egy hatalmas játékszörnyet ölelnél magadhoz – csak ezúttal az ára nem pár ezer forint, hanem inkább egy félhavi lakbér. És mielőtt azt gondolnád, hogy ez csak egy vicc: a dizájnvilág komolyan veszi.

A limitált szériás bútorokat hivatalosan a 2025-ös Milánói Design Héten mutatták be, ahol nemcsak dizájnfanatikusok, hanem retróőrültek és influenszerek is sorban álltak, hogy leülhessenek Labubu ölébe. És mivel minden darab egyedi számozást kapott, az internet már most őrült vadászatba kezdett a megszerezhető példányokért.

A trend tehát világos: Labubu már nem csak a polcodon, de a nappalidban is jelen lehet. Sőt, ha így folytatódik, jövőre talán már konyhaszigetként, vagy ki tudja, komplett fürdőszobaként is visszaköszön.