A szemünk talán a legfontosabb érzékszervünk, a betegsége ezért rengeteg kellemetlenséggel és akár súlyos következményekkel járhat. Az egyik leggyakoribb probléma a kötőhártya-gyulladás, amellyel valamilyen formában szinte minden ember találkozik élete során. Tavasszal és nyáron különösen nagy az esély a kialakulására, a levegőben szálló pollenek ugyanis könnyen allergiás kötőhártya-gyulladást okozhatnak.

Kötőhártya-gyulladást idézhet elő baktérium, illetve vírus okozta fertőzés, ugyanakkor állhat a hátterében allergiás reakció is. Tavasszal és nyáron a levegőben szálló allergének – például a pollenek vagy az állatszőr – is felelőssé tehetők a kialakulásáért, de a szembe kerülő porszem, klórtartalmú víz, dohányfüst, parfüm, kozmetikum, esetleg valamilyen gyógyászati készítmény is kiválthatja. Az allergének hatására a szervezetben hisztamin szabadul fel, ez pedig a szem kötőhártyájában hajszálértágulatot, duzzanatot és gyulladást okoz.

Kellemetlen tünetek

A kötőhártya, ez a vékony, átlátszó hártya, amely a szemgolyót és a szemhéj belső oldalát borítja, közvetlenül érintkezik a külvilággal, és nagyon könnyen begyulladhat. Már az is árt neki, ha piszkos kézzel megdörzsöljük a szemünket. A szénanáthához gyakran társuló allergiás kötőhártya-gyulladás kellemetlen tünetekkel járhat, amelyek lehetnek enyhébbek vagy súlyosabbak. Ilyenkor a szem többnyire viszket, könnyezik és vörösessé válik, a szemhéjak pedig megduzzadnak.

Ha gennyes váladék ürül a szemből, akkor jellemzően nem allergiás eredetű problémáról van szó. Fontos tudni, hogy a fertőzéses kötőhártya-gyulladás közösségben igen gyorsan terjed, ezért haladéktalanul orvoshoz kell fordulni vele.

Fontos a megelőzés

Ha korábban már megtapasztaltuk, hogy allergiaszezonban újra és újra visszatér a kötőhártya-gyulladásunk, érdemes figyelnünk a pollenjelentéseket, és ha magas a pollenkoncentráció, esténként inkább maradjunk a lakásban. Ilyenkor érdemes zárva tartani az ablakot, és légkondicionálót használni. Fokozottan ügyeljünk a higiéniára, mossuk a ruháinkat és a hajunkat gyakrabban, irtsuk a parlagfüvet a környékünkön, valamint kerüljük ilyenkor a kontaktlencse viselését, helyette válasszuk inkább a szemüveget.

Szabaduljunk meg tőle

Néhány házi praktikával enyhíthetők az allergiás kötőhártya-gyulladás kellemetlen tünetei. Ezek közül is az egyik legegyszerűbb módszer, ha szemeinkre vizes borogatást helyezünk. Használhatunk továbbá vény nélkül kapható szemcseppeket, amelyek könnyen alkalmazhatók és gyorsan segítenek. A szénanátha kezelésében használatos orrspray-k és tabletták szintén mérsékelhetik a kötőhártya-gyulladást. Mielőtt azonban kipróbálnánk ezeket, mindenképp ajánlott háziorvossal, szemorvossal vagy allergológussal konzultálni. Allergiavizsgálattal pontosan kideríthető, mi okozza a kellemetlen tüneteket, és a szakemberek ennek alapján tudnak hatékony megoldást találni a problémára.