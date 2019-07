Hosszú éveken keresztül nem tudott mozogni a 27 éves Jamila Coleman. A lába nyiroködéma miatt 70 kilót nyomott, és egyre súlyosabb lett az állapota. Végül életmentő műtét segített rajta, ma újra jár.

Jamila mindent megtett, hogy állapota ne romoljon, fekve is tornázott, amennyit bírt, hogy az ízületei épek maradjanak, de végül egy bakteriális fertőzés miatt életmentő műtétre szorult. 12 órán keresztül egy orvoscsapat azon dolgozott azon, hogy a közel 70 kilós folyadék- és hústömeget eltávolítsa a lány lábáról. Jamila, ha lassan is, de felépült, és ma már elhagyhatja az ágyát, sőt a kerekesszéket is.