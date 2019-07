Az egészséges életmód csökkentheti az Alzheimer-kór és a demencia más formáinak kockázatát – derült ki egy friss kutatásból.

A genetikai tényezőktől függetlenül a megfelelő étrend, a testedzés, a mérsékelt alkoholbevitel és a dohányzás mellőzése jelentős mértékben csökkenti a demencia kialakulásának esélyét – számolt be róla az MTI a Journal of the American Medical Association című szaklapban megjelent tanulmány alapján.

John Haaga, az öregedéssel foglalkozó amerikai intézet (NIA) kutatója szerint senki sem garantálhatja, hogy el lehet kerülni ezt a szörnyű betegséget, de az egészséges életmóddal csökkenteni lehet a kialakulás kockázatát.

Az Exeteri Egyetem kutatói mintegy 200 ezer, 60 éves vagy annál idősebb személynél vizsgálták a demenciára utaló jeleket vagy a kór tüneteit. A genetikai kockázat alapján magas, közepes és alacsony rizikójú csoportba osztották őket. Csoportokat hoztak létre az életmód alapján is.

A vizsgálat nyolcadik éve után a magas genetikai kockázatúak és egészségtelen életmódot folytatók 1,8 százalékánál fejlődött ki demencia, míg az egészségesen élők és alacsony genetikai kockázatúaknak csupán a 0,6 százalékánál. A magas genetikai kockázatúak körében az egészséges életmódot folytatók 1 százalékánál, az egészségtelen életmódot folytatóknak viszont 2 százalékánál alakult ki demencia.