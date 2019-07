Már több mint 30 országban kimutatták a Candida auris nevű élesztőgombafajt, amely halálos kimenetelű fertőzéseket okozhat.

Több mint 30 országra, köztük Ausztriára is lecsapott a Candida auris nevű élesztőgombafaj – számolt be róla a Blikk. Ez azért is rémisztő, mert az esetek akár 30–60 százalékánál halálos kimenetelű fertőzést okozhat.

Mint írják, a gombafajt 10 évvel ezelőtt fedezték fel az Amerikai Egyesült Államokban. Egy apró kórokozóról van szó, amely képes az emberi bőrön a páciensek tudta nélkül megtelepedni, ezért nagyon hamar járványveszélyt tud okozni.

A tudósok feltételezik, elszaporodásának oka a globális felmelegedés, korábban ugyanis túl melegnek ítélték az emberi test 37 fokos hőmérsékletét, később azonban hozzászoktak, így telepedtek meg a bőrön.

Magyarország egyelőre nem szerepel azok között az országok között, ahol kimutatták a kórokozót, ám lehetséges, hogy ennek az az oka, hogy eddig nem voltak hozzá megfelelő eszközök, amelyekkel kimutatható lett volna.