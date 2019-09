A székletünk egész sokat elárul rólunk, egy szakember már a színéből vagy az állagából is tud következtetni a probléma gyökerére. Az aranyér pedig nem az egyetlen lehetséges gond, ami vérző hátsót eredményezhet. Dr. Sipos Péter sebész szakorvos elmondja, miért fontos véres széklettel orvoshoz fordulnunk, és mit tehetünk annak érdekében, hogy ne fokozzuk a bajt.

Beleink vérzése bármilyen életkorban előfordulhat, fiatalabbaknál inkább gyulladásra, sérülésre, végbélrepedésre utal, idősebb korban pedig polip vagy a tumor gyakoribb panasza. Egy biztos, hogy a rostszegény és ülő életmódunknak is nagyban köszönhető, hiszen ezek kihatással vannak a székletürítési szokásainkra is.

Mire utalhat a véres széklet?Mindig figyelnünk kell és folyamatos önvizsgálatot tartani annak érdekében, hogy a legapróbb változással is tisztában legyünk. A friss szülők sem véletlenül követik erőteljesen nyomon újdonsült csemetéjük minden pelenkaváltását, hiszen nagyon sokat elmondhat a gyerek állapotáról a széklete. Ez felnőttkorban sem szűnik meg, csak megfeledkezünk az önvizsgálatról.

A legtöbb esetben az aranyér vagy a repedés okozhat a végbél területén vérzést. Minél közelebbről származik a vér a végbelünkhöz, annál inkább élénkpiros színű. De megkülönböztetünk fekete, úgynevezett szurokszékletet is, aminek fekély állhat a hátterében, és a gyomorban lebomló vér maradéka színez meg. Véres székletünk természetesen ennél sokkal több okból kifolyólag lehet, mint például véralvadás zavar, bélgyulladás, jóindulatú polip, vagy rosszabb esetben daganat. Kockázatát növeli a véralvadásgátló szedése vagy a májbetegségek miatti fehérje hiányos állapot kialakulása. Ha egyéb tüneteket is észlelünk, azaz fájdalom, diszkomfortérzet, étvágytalanság vagy fogyás jelentkezik, azonnal forduljunk orvoshoz!

3 fontos teendő, ha véres székletet tapasztalunk

Ha a székletünk színéből látjuk, hogy valami nincs rendben, akkor gyógyszertárban is kapható gyorsteszt segíthet a vér eredetének megállapításában. Ez nem helyettesíti az orvosi szakvéleményt, de beigazolhatja gyanúnkat. Bármilyen típusú vérzésünk is van, kerüljük a nagyobb terheléssel, emeléssel járó tevékenységeket és az nagy fizikai teljesítményt igénylő sportokat. A medencefenék mozgatása fokozza mind az aranyeres, mind pedig a végbél repedéséből eredő problémát. Ha néhány napon belül nem szűnik meg a panaszunk, mindenképpen forduljunk orvoshoz, és kérjünk proktológiai vizsgálatot.

Mit jelent a proktológiai vizsgálat?A proktológiai vizsgálat – tehát végbéltükrözés – a végbélcsatornát és végbelet vizsgálja, különösen az aranyerek, végbélrepedés, polip, végbélsipoly és nemi úton terjedő betegségek tekintetében. A bélben előforduló polipok kezdetben nem okoznak panaszt, és méretüktől függően tükrözés közben el is tudják távolítani azokat. A vastagbéltükrözés egy gyors vizsgálat, ami során a befújt gáz ugyan okozhat kellemetlen feszülést, azonban az altatásban végzett tükrözés során nem éljük meg, mivel ébredés előtt a gázt leszívják, így azt követően semmit nem érzünk az egészből. A jóindulatú polipok életkortól függetlenül jelentkezhetnek, és kialakulásuk több mint 10 évet is igénybe vehet. Ezek a polipok alakulhatnak át később vastagbélrákká, mely megjelenését követően akár 2 év alatt már áttéteket is okozhat.

Ennek megelőzése céljából már 40 éves kortól érdemes szűrővizsgálatra járni, akinek pedig volt korábban ilyen típusú betegség a családjában, azok hatványozottan ki vannak téve ennek a veszélynek. Ötven éves kor felett jelentősen megemelkedik a bél daganatos megbetegedéseinek kockázata, ezért ennek a korosztálynak és a fiatalabb, ám a betegsédre hajlamos embereknek erősen javasolt az évenkénti vastagbélszűrés.