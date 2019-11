Évek óta küzdött a hangszálán növekvő cisztával Éliás Gyula Jr., de már nem halogathatta tovább a műtétet, ugyanis a daganat olyan naggyá vált, hogy meg is némíthatta volna.

"Öt éve derült ki, hogy a jobb hangszálamon ciszta van, ami hol megnőtt, hol visszahúzódott egy ideig. Az utóbbi hónapokban már fél hangszállal énekeltem. A daganat beágyazódott az izomba, olyan hatalmasra duzzadt, hogy a bal hangszálamat is elnyomta. A magas hangjaim megszűntek, az éneklés sem esett már jól. Ráadásul az orvosom figyelmeztetett: ha nem operálnak meg, akkor megnémulok" - mondta a Blikknek az énekes, akinek a műtétje szerencsére remekül sikerült, párja, Létay Dóra pedig lelkiismeretesen ápolta őt a beavatkozás után. "Az operáció után fogta a kezem Dóri, otthon etetett, profi ápolónőként gondoskodott rólam, amikor belázasodtam. Két hétig ő vette fel a telefonomat is. Már teljesen felépültem, ráadásul annyira jól sikerült a műtét, hogy olyan magas hangokat is kiéneklek, mint korábban soha. Megy a négy oktáv" - árulta el az énekes.