A felfázás kellemetlen tüneteivel szinte minden nő találkozik élete során legalább egyszer. A gyakori, kínzó vizelési ingerhez véres vizelet és erős, görcsös alhasi fájdalom is társulhat, amelyet súlyosabb esetekben csak antibiotikumos kezelés gyógyíthat. A szexuális érintkezés, az uszodahasználat, de a hideg téli időjárás is növelheti a fertőzés kialakulásának esélyét. Ebben az időszakban fokozottan érdemes odafigyelnünk egészségünkre és néhány megelőző lépés tenni a felfázás ellen. Cikkünkben eláruljuk, melyek ezek!

Réteges öltözködés

A felfázás kivédésére sokat tehetünk azzal, ha megakadályozzuk az altest lehűlését. Télen kerüljük el a hideg kövön, padon való ücsörgést és mindig viseljünk vastag zoknit. Ügyeljünk rá, hogy a derekunk folyamatosan védve legyen, hordjunk hosszú felsőt vagy derékmelegítőt, emellett ne feledkezzünk meg a zárt, vastag talpú cipőről sem. Ha esetleg hóemberkészítés vagy hógolyózás során átáznak a ruháink, belépve a lakásba első dolgunk legyen, hogy levesszük magunkról ezeket. A meleg, párás környezet ugyanis segíti a kórokozók szaporodását. Ugyanezért szabaduljunk meg azonnal az átnedvesedett fürdőruhától is uszodahasználat, illetve wellness után is!

Bőséges folyadékfogyasztás

A réteges, száraz öltözködés mellett nagyon fontos a bőséges folyadékfogyasztás is. A hidratálásra nem csak nyáron kell odafigyelni, hanem télen is: a folyadék gátolja a kórokozók elszaporodását, és segíti a hólyag megtisztítását, a vizelet gyakori ürítése pedig csökkenti a baktériumok számát a húgyutakban. Igyunk naponta legalább két liter folyadékot, lehet az víz vagy akár tea is. A csalántea például kifejezetten vízhajtó hatású, ezáltal képes kitisztítani a hólyagot. A kávé és az alkohol fogyasztását azonban érdemes korlátozni, ezek ugyanis irritálhatják a húgyhólyag nyálkahártyáját.

Megfelelő higiénia

A megfázás elkerüléséhez nagyon fontos betartani a higiénés szabályokat is, és oda kell figyelni a megfelelő tisztálkodásra. Már a kislányoknak érdemes elsajátítaniuk az intim tájak törlésének megfelelő irányát (elölről hátra). Ami a szexuális életet illeti, nagyon fontos a megfelelő fogamzásgátlás kiválasztása. Ezzel nem csak a nem kívánt terhességet előzhetjük meg és kerülhetjük el a nemi betegségeket, de csökkenthetjük a húgyúti fertőzések kialakulásának esélyét is. A szexuális együttlétet követően ajánlott minél előbb üríteni a hólyagot.

Jótékony gyógynövények

A vörös- vagy a tőzegáfonyáról sokan hiszik, hogy savasítanak, antibakteriális hatással rendelkeznek és a bennük lévő antioxidánsok megakadályozzák a baktériumok megtapadását a nyálkahártyán és a húgyutakban. Fogyaszthatunk belőlük készült levet vagy gyógyteát is. A medveszőlő levele az egyik legjobban ismert és bevált húgyúti fertőtlenítő, bizonyított gyulladáscsökkentő, antibakteriális és enyhe vízhajtó hatással. A felfázás első tüneteinek jelentkezésekor érdemes elkezdeni használni a patikai készítményt vagy a teáját, így akár elkerülhető lehet az antibiotikum-kúra is.