A legtöbben késő ősszel, illetve télen betegszenek meg a vírusfertőzés következtében kialakuló náthától, de tavasszal, a jobb idő beköszöntével sem ritka, hogy megfázunk. Azt azonban tudni kell, hogy a megfázást a közhiedelemmel ellentétben nem a hideg okozza, hanem a vírusok, amelyek a szervezetbe jutva - ha nem elég erős az immunrendszerünk - megbetegítenek bennünket.

Aligha tudjuk megakadályozni, hogy kapcsolatba kerüljünk a vírusokkal, hiszen a tömegközlekedés, a szupermarketek, de még az edzőterem is melegágyai a kórokozóknak, sokat tehetünk viszont azért, hogy ne kapjuk el a náthát, vagy kevésbé döntsön le minket a lábunkról.

Néhány tipp, hogy csökkentsük a betegség esélyét

1. A legjobb megelőzés, ha gyakran megmossuk a kezünket, de fontos, hogy ne csak leöblítsük, hanem használjunk szappant és meleg vizet. Erre mindig fordítsunk időt, de vannak szituációk, például hazaérkezéskor, étkezések előtt és vécéhasználat után, amikor fokozottan fontos az alapos kézmosás.





2. Erősítsük az immunrendszerünket helyes táplálkozással! Bár vannak kórokozók, amelyekkel szemben a legerősebb immunrendszer sem biztosít tökéletes védelmet, ám a legtöbbjükkel szemben képes felvenni a harcot. Az immunrendszer erősítése érdekében nagy hangsúlyt kell fektetni a kiegyensúlyozott, tápanyagokban gazdag táplálkozásra.

3. Sportoljunk minél többet! A rendszeres testedzés fitten tartja az immunrendszert, ugyanis serkenti a vérkeringést és stresszoldó hatású is. Sportolás után azonban rögtön öltözzünk át, és semmiképpen se izzadtan menjünk ki a hidegbe. Ha pedig betegek vagyunk, inkább ne menjünk edzőterembe. A legyengült szervezetet ne tegyük ki a testmozgás okozta stressznek, mert az könnyen szövődményekhez vezethet, ráadásul az edzőtársainkat is megfertőzhetjük.

4. Tartózkodjunk minél többet a szabadban! A levegőn történő séta, futás vagy túrázás javítja az állóképességet és erősíti az immunrendszert is. Tél végén, tavasz elején fontos, hogy rétegesen öltözzünk fel a kinti mozgáshoz.

5. Aludjunk eleget! Nem lehet eléggé hangsúlyozni az alvás fontosságát. Aki hosszabb távon rosszul alszik, annak tartósan gyengül az ellenálló képessége. Az alvásigényünk egyénenként változó, de átlagosan napi 7-9 óra alvásra van szükségünk éjszakánként. Ám ha úgy érezzük, hogy fáradtak vagyunk, nem baj, ha beiktatunk egy-egy délutáni szunyókálást.

6. Figyeljünk oda a vitaminbevitelre! A megfázást okozó vírusokkal szembeni küzdelemhez az immunrendszernek szüksége van vitaminokra - főként C- és D-vitaminra - és ásványi anyagokra. A sok friss zöldség és gyümölcs fogyasztása elsősorban C-vitamint szolgáltat, ami azáltal fokozza a szervezet ellenálló képességét, hogy növeli az immunrendszer részét képező fehérvérsejtek számát és serkenti a működésüket. Sokkal hatékonyabb, ha a szükséges vitaminokat természetes formában juttatjuk a szervezetbe, mint ha vitaminkészítményeket, étrend-kiegészítőket szednénk, de szükség esetén nem ördögtől való a plusz vitaminszedés sem.

7. Ügyeljünk a megfelelő folyadékpótlásra is!

Ha már unod a vizet, válts át a teákra: nemcsak finomak, de némelyek kiváló gyógyhatással is rendelkeznek. Válassz gyógynövényteát, de ha az ízesítetteket szereted, azokból is igyál bátran. A citromos teával még vitamint is juttatsz a szervezetedbe.





8. A megbetegedés elkerülése érdekében kerülni kell a dohányzást és a túlzott alkoholfogyasztást is. A nikotin és az alkohol ugyanis gyengítik az immunrendszert.