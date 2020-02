Cintula múlt pénteken hajnalban arra ébredt, hogy zsibbad a bal karja. "Azt hittem, elfeküdtem. Megpróbáltam lábra állni, de forgott velem minden, visszahuppantam az ágyra, mert gyakorlatilag béna volt a bal oldalam. Ilyen állapotban nem mertem elindulni a nappaliban lévő telefonomhoz, képtelen voltam segítséget hívni" - mondta el a Blikknek.

"Inkább kockáztattam, és jól tettem, szerencsére végig öntudatomnál maradtam. Reggel sikerült lebotorkálni a telefonomhoz, majd azonnal hívtam a háziorvost, aki mentőt küldött, ahogy elmondtam a tüneteket. Ő azonnal sztrókra gyanakodottt" - tette hozzá a diskós, aki akkor senkit sem tudott értesíteni a családjából, hogy bajban van.

"Sajnos a telefonomat leejtettem és összetört, a kórházból pedig csak a barátnőmet hívták fel. Ő is megijedt és a fiam is, de megint vigyázott rám Szent Péter, ezt is megúsztam" – mondja Cintula, aki lnem először kerül életveszélybe, 3 éve a húgával folytatott hagyatéki tárgyaláson megállt a szíve.

"A ketyegőm szerencsére hibátlan, és a mostani vérrög is csak rám ijesztett, mert az egész bal oldalam béna volt. A kezdeti állapot azonban egyre javul, már csak két ujjam érzéketlen, remélem, hamarosan hazamehetek" – bizakodik.