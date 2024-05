Trendi és elegáns - Ezeket a hercegnőket kövesd a legújabb divattippekért

Letícia Ortiz televíziós újságíróként dolgozott, mielőtt feleségül ment VI. Fülöp spanyol királyhoz. Megjelenése már a képernyőn is figyelemfelkeltő volt: egyszerű, de elegáns ruhákban mutatkozott, és megjelenésére most is jellemzőek a letisztult, ugyanakkor látványos darabok. Ráadásul szereti a megfizethető divatot: őt nemcsak luxusmárkák ruháiban láthatjuk, hanem akár a Zara vagy a Mango aktuális kollekciójából is válogat. Ráadásul Letícia királynénak kapszulagardróbja van, és többször viseli ugyanazokat a ruhákat más-más kiegészítőkkel, így megjelenése egyáltalán nem unalmas. A nadrágkosztümök és az egyenes fazonú ruhák a kedvencei, ritkán jelenik meg mintás öltözékben, általában egyszínű darabokat választ. A hétköznapi elegancia képviselője, akitől néhány pénztárcabarát divattippet is elleshetünk.

Lady Amelia Windsor

Lady Amelia Windsor angol divatmodell, a brit királyi család tagja. A néhai II. Erzsébet királynő unokatestvérének, Eduárd kenti hercegnek az unokája. A „fashionistaként" emlegetett Amelia a világ legnagyobb divatmárkáival működik együtt. A Dolce és Gabbana mellett dolgozott a Chanelnek és a Bulgarinak is, ezekből az együttműködésekből évi 793 000 fontot, azaz kb. 363 millió forintot keres.

Amelia a klasszikus megjelenés helyett azonban inkább az új trendekre helyezi a hangsúlyt. Merész és nyitott a divat terén, amit mi sem bizonyít jobban, mint az a 2018-as kollekció, amit Penelope Chilversszel közösen tervezett, és melynek egyik fő darabja egy rózsaszín szegecses, tehénmintás csizma volt. Azóta azonban Amelia érdeklődése a fenntartható divat felé fordult. Ebben a tekintetben abszolút felnéz Stella McCartney-ra, és gyakran jelenik meg az általa tervezett ruhákban. Ha a bevállalós stílus nem áll tőled messze, akkor őt kövesd figyelemmel.