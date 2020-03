Ursula von der Leyen a sajtótájékoztatóján elmondta, a vírus okozta vészhelyzet kezelésére létrehozott munkacsoport munkáját Janez Lenarcic válságkezelésért felelős uniós biztos, Sztella Kiriakídisz egészségügyért és élelmiszerbiztonságért felelős biztos, Paolo Gentiloni gazdaságpolitikai biztos, Ylva Johansson uniós belügyi biztos, valamint Adina Valean közlekedési biztos hangolja össze.

Tájékoztatása szerint a csoport munkája a megelőzésre, a sürgősségi beavatkozásra, valamint az információmegosztásra, a mobilitást érintően a közlekedésre és az utazásra vonatkozó tanácsadásra, továbbá a vírus gazdaságot érintő hatásaira összpontosít. Bejelentette, hogy a koronavírus európai terjedése miatt bevezetetett közepes riasztási szintet magas szintre emelik.

Az európai járványügyi központ (ECDC) hétfőn az Európában a COVID-19 vírusfertőzéssel összefüggő kockázati szintet az eddigi alacsony és közepes közötti értékről a közepes és magas közötti értékre módosította.

Sztella Kiriakídisz arról számolt be, hogy az EU 27 tagállama közül ez idáig 18-ban mintegy 2100 koronavírus-fertőzést jelentettek. Kiriakídisz 38 uniós állampolgár haláláról adott hírt, de sajtótájékoztatója után néhány órával Rómában bejelentették, hogy 18 ember halt meg egy nap leforgása alatt.

Az olasz polgári védelmi hatóság vezetője hétfő este kijelentette, még hét-tizennégy nap kell, hogy az eddig bevezetett egészségügyi intézkedések megfékezzék a koronavírus-fertőzés terjedését. Angelo Borrelli elmondta, hogy a járvány következtében meghaltak száma - az elmúlt napban elhunytakat is beleszámítva - 52-re emelkedett, míg a fertőzöttnek bizonyult személyeké 1835-ra. A gyógyultak száma 142-re emelkedett. Eddig Olaszországban több mint 23 ezer koronavírus-tesztet végeztek. A legtöbb beteg, több mint ezer, Lombardiában van.

Hétfőn - egymás után a második napon - sem nyitott ki a párizsi Louvre, a világ leglátogatottabb múzeuma, mert a koronavírus-fertőzéstől félő alkalmazottak előző nap úgy döntöttek, hogy élnek azon törvény adta jogukkal, miszerint megtagadhatják a munkát, ha a munkavégzés "súlyos és közvetlen veszélyt jelent az életükre vagy az egészségükre". Miközben az egészségügyi hatóságok nem tartják indokoltnak a döntést, Emmanuel Macron francia államfő a járvány terjedésére hivatkozva lemondta több vidéki programját, s kizárólag a járvány okozta válságkezeléssel foglalkozik.

Franciaországban a hétfő délutáni hivatalos adatok szerint 178-an betegedtek meg, közülük 116-an vannak kórházban, kilenc fertőzött állapota súlyos, hárman életüket vesztették a betegségben.

Csaknem megháromszorozódott, 53-ról 157-re emelkedett péntektől hétfőig az új koronavírussal bizonyítottan fertőzöttek száma Németországban, és a járvány elérte a fővárost, Berlint. A tartományi rangú fővárossal együtt a 16 német tartomány közült 10-ben regisztráltak legalább egy esetet. Az ország keleti részét, a volt NDK területét Berlin kivételével nem érinti a járvány.

Ismét aktualizálták a koronavírus miatt a háziorvosoknak szóló eljárásrendet - közölte az országos tisztifőorvos hétfőn Budapesten, sajtótájékoztatón. Müller Cecília elmondta azt is, továbbra sincs koronavírussal fertőzött beteg Magyarországon, a laboratóriumban eddig 137 vizsgálatot végeztek erre vonatkozóan, pozitív minta nem volt. Minden háziorvosnak rendelkeznie kell védőfelszereléssel. Amennyiben ezekből hiányuk keletkezik, a mentőállomásokon depókat hoznak létre, ahonnan a háziorvosok igényelhetnek ilyen eszközöket - tette hozzá. A tisztifőorvos elmondta, az eljárásrend ismételt aktualizálására a személyes kontaktusok minimalizálása érdekében volt szükség.

A koronavírus-járvány december közepén indult Kínából. A legfrissebb adatok szerint jelenleg 67 országban 89 071 beteget regisztráltak. Koronavírus-fertőzésben eddig 3044-en haltak meg. A megbetegedések és halálozások túlnyomó többsége továbbra is a kínai Hupej tartományban történt.

Megérkeztek hétfőn Iránba, az új koronavírus által leginkább érintett egyik országba az Egészségügyi Világszervezet (WHO) munkatársai és egészségügyi berendezése. Az országban közben már 66-ra emelkedett az új koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma és 1501-re nőtt a fertőzötteké. Három európai ország - Németország, Franciaország és Nagy-Britannia is sürgős egészségügyi segítséget - laboratóriumi tesztekhez szükséges berendezéseket, védőöltözéket és kesztyűt - küld hétfőn Iránba, valamint közel 5 millió eurós (1,7 milliárd forint) pénzügyi segítséget is nyújt Teheránnak a COVID-19 vírus elleni harchoz.

Hétfőn Szaúd-Arábia is felkerült azon országok listájára, amelyekben bizonyítottan van koronavírusos fertőzött. A sivatagi királyság egyelőre egy esetet jelentett.

Jelenleg a világ 67 országában van jelen bizonyítottan a kór, de többségükben, 38-ban még mindig nem éri el a tízet sem a fertőzöttek száma. A nagyvárosok közül immár New Yorkban, Moszkvában és Berlinben is van fertőzött. Kínából ugyanakkor jó hír érkezett: hat hét óta a legalacsonyabbra csökkent a bizonyítottan koronavírusos új betegek száma: 202-re. A járvány miatt villámgyorsan épített 16 ideiglenes kórházban kezd bizakodni a személyzet, hogy pár hét múlva már elegendő lesz az "állandó" kórházak kapacitása a betegség kezeléséhez. Dél-Koreából ugyanakkor 599 új fertőzöttet jelentettek, azaz csaknem háromszor annyit, mint Kínából. Az országban jelenleg összesen 4335 beteg van.

Forrás: MTI