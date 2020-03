A koronavírus-fertőzés leginkább az idősebbeket és a krónikus betegségekben szenvedőket veszélyezteti, ettől azonban még a fiatal, egészséges embereknek is figyelniük kell és minden szükséges óvintézkedést be kell tartaniuk magukért és másokért. Erre szeretné felhívni a figyelmet Jess Marchbank, a 32 éves kétgyermekes anya, aki elkapta a koronavírust és annak ellenére, hogy állítása szerint semmilyen alapbetegsége nem volt, szörnyű fájdalmat érzett.

Az egykori gyermekápoló elmondta, tünetei március 20-án jelentkeztek egyszerű torokfájással, estére azonban a tünetei súlyosbodni kezdtek.

„A valaha volt legszörnyűbb fejfájást éreztem, nem láttam rendesen. Sírtam a gyötrelemtől, úgy éreztem, lángolnak az izmaim. A mellkasom is nagyon fájt, nem tudtam kikelni az ágyból. Tudtam, hogy koronavírus, mert soha nem éreztem még ilyen fájdalmat" - mondta. Orvosi javaslatra otthonában maradt izolálva családtagjaitól, de állapota nem javult. Nem érzett illatokat és ízeket, ezért kórházba szállították.

A brit anyukát mára kiengedték, habár még köhög és a mellkasa is fáj. Elmondta, nem tudja, honnan kapta el a vírust, mivel ő és a családja is önkéntes karanténban éltek egy ideje – írja a The Sun.