"Sziasztok, nagyon furcsa napokon vagyok túl. Az elmúlt hetet ágyban töltöttem, ki sem bírtam kelni belőle. Orvosként elég racionálisan szoktam a betegségekhez állni, nem szoktam pánikolni és beképzelni tüneteket sem. De a 4. nap után eljutottam oda, hogy felhívtam a háziorvosom, aki kiváló szakember és a tüneteim alapján mindenképpen szükségesnek tartott egy coronavirus tesztet, így beutalt egy mobil mintavételre. Ez meg is történt,és mára már azt is tudom,hogy szerencsére az eredményem NEGATÍV lett!" - írta az Instagramon Andi, ahol a teljes posztot el is olvashatod.