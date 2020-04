Egy friss tanulmány szerint a koronavírus 8 méterről is képes fertőzni, így nem biztos, hogy elég a kétméteres távolságtartás.

A bostoni Massachusetts Institute of Technology kutatója, Lydia Bourouiba - aki már évek óta kutatja a köhögés és a tüsszentés dinamikáját - arra jutott, hogy akár 8 méterre is repülnek köhögéskor vagy tüsszögéskor a cseppek. Ez a megállapítás most, a koronavírus járvány idején újabb kérdéseket vet fel: elég-e az ajánlott 2 méteres távolságtartás?

A kutató most az amerikai orvosszövetség szaklapjában közzétett tanulmányában figyelmeztet arra, hogy sürgősen felül kell vizsgálni mind a CDC, mind az Egészségügyi Világszervezet távolságra vonatkozó ajánlásait, mert a jelenlegiek az úgynevezett "nagy cseppeken" alapulnak, melyek a vírust terjeszthetik, és úgy tartják, ezek csak egy bizonyos távolságig érnek el - idézi a kutatót a New York Post nyomán a szeretlekmagyarország.

A köhögéssel, tüsszentéssel és kilégzéssel kibocsátott, gázokkal teli felhő akár 8,2 méteres távolságba is eljuttathatják a fertőzést, út közben pedig megfertőzhetik a különböző felületeket, és maradványaik még órákig a levegőben lebeghetnek - magyarázza Bourouiba.

Más tudósok vitatják, hogy növelni kellene a biztonságos távolságot. Paul Pottinger, a Washingtoni Egyetem orvosi karának fertőzőbetegség-kutatója szerint a kérdés az, mekkora távolságon belül marad a vírus fertőzőképes.

"Nem az a kérdés, mekkora távolságra jut el a kórokozó, hanem milyen messze van az, ahol már nem jelent veszélyt. Minél kisebb a csepp, annál csekélyebb az esély, hogy megfertőzhet valakit a benne lévő vírus, mert belélegzi vagy az orrába-szájába kerül. A legnagyobb veszélyt most a legnagyobb cseppek jelentik. Ezek viszont elég nagyok ahhoz, hogy hasson rájuk a gravitáció. Általában a kibocsátótól két méterre ezek a nagy cseppek lehullanak a talajra, innen származik a kétméteres távolságtartás szabálya" - írja a medicalxpress.com tudományos-ismeretterjesztő portál.