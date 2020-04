Jose Jackson története rendkívül hátborzongató, de nagyon tanulságos is egyben. Az 57 éves asszony 2017-ben ugyanis majdnem elveszítette a karját, mert ügyetlen manikűröst alkalmazott.

A "szakember" éppen Jose körmein dolgozott, amikor váratlanul benyitott valaki a szobájukba. A manikűrös annyira megijedt ettől, hogy véletlenül belevágott az asszony körmének legérzékenyebb részébe, a kutikulába. (Kutikulának hívjuk azt a félhold alakú, fehér körömrészt, ami közvetlenül a körmünk tövében található.) A carmartheni asszonynak ez nyilván óriási fájdalmat okozott, ám ettől függetlenül folytatták a szépítő eljárást.

Jose ezt követően hazament, házilag bekötötte a sebet, ám ahogy teltek a napok, a sérülés egyre rosszabbul festett. Az ujja hatalmasra dagadt, a fájdalom pedig olyan mértékig volt elviselhetetlen, hogy muszáj volt orvoshoz fordulnia. A helyi kórházba érkezve szakorvosok vették kezelésbe, de még ők is elképedtek, mikor levették a kötést: Jose ujja szinte a felismerhetetlenségig eltorzult, eldeformálódott, a felszíne pedig legkevésbé sem volt bőrszerű.

Sajnos meg kellett műteni, a műtét pedig azt jelentette, hogy le kellett vágni az érintett ujjpercét. Persze ahhoz képest, hogy még akár a karját is elveszthette volna, egész "olcsón" megúszta. Bár az enyhébb verzió is teljesen megváltoztatta az életet. Rengeteg dolgot nem tud már egyedül elvégezni, így nem csoda, hogy az ügyetlen manikűröstől hatalmas összegű kártérítést kapott - írta meg a The Sun.