Trombózissal szállították kórházba Csűrös Karolát, aki most nyilatkozott az állapotáról.

Életveszélyes állapotban került kórházba egy trombózis miatt Csűrös Karola, állapotában azóta jelentős javulás állt be. "Való igaz, jelenleg is a Semmelweis Klinikán fekszem, korábban a Honvédból szállítottak ide. Valószínűleg a korábbi térdproblémáimból adódó kevés mozgás miatt alakulhatott ki a vérrög. Szerencsére jobbak a leleteim, a napokban haza is mehetek, ha minden igaz" - mondta korábban a színésznő, aki mára már az otthonában lábadozik.