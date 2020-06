Egyre több embert érintenek a különböző nyári allergiák. Vannak, akik a pollenekre, a bogarakra, vagy egyes gyümölcsökre allergiásak, míg mások a napsütést nem bírják. Az év legmelegebb évszakában gyakori tünet a szénanátha is, amit könnyű összekeverni egy enyhe megfázással. Lássuk, mit tehetsz az allergia ellen!

Pollenallergia

A tavasz mellett a nyár sem bánik kesztyűs kézzel a pollenallergiásokkal, ugyanis ezekben a hónapokban is sok olyan virágpor kerül a levegőbe, ami allergiát válthat ki. A leggyakoribb ezek közül a nyár elején virágzó nyírfa és a nyár végén virágzó parlagfű, vagy a fekete üröm. Mivel nyáron sok időt töltünk a szabadban, nehezen elkerülhető, hogy előjöjjön az allergiánk, de néhány szabály betartásával enyhíthetsz a mindennapokat megkeserítő tüneteken.

Rengeteg ember életét teszi pokollá az augusztusban „csúcsra járó" parlagfű, amely gyakorlatilag bárhol gyökeret ver. Bár nagyon nehéz a levegőben szálló polleneket elkerülni, a parlagfű-allergia tünetei enyhíthetőek. Ne feledkezz meg a keresztallergiáról: a parlagfűallergiásnak nem javasolt görögdinnyét, sárgadinnyét, paradicsomot, uborkát, cukkinit, tököt, zellert, banánt, napraforgómagot és kamillát fogyasztania!

1. tipp:

Kerüld el azokat a helyeket, ahol nagy mennyiségben található a problémát okozó növény. Amíg az allergén magas koncentrációban van jelen a levegőben, napközben ne nagyon szellőztess, különösen reggel 5 és 10 óra között ne, hiszen ekkor a legmagasabb a pollenkoncentráció a levegőben.

Ha autóban utazol, tartsd zárva az ablakokat, tömegközlekedésen pedig próbálj meg a menetiránynak háttal ülni, hogy a huzat ne hordja az arcodba a polleneket. Érdemes naponta hajat mosnod, hogy a polleneket már ne vidd be este a hálószobádba, a tiszta ruhákat pedig inkább szárítsd a lakáson belül, a szabadban ugyanis könnyedén megtapadnak a pollenek a tiszta, nyirkos textileken. Allergiaszezonban érdemes az ágyneműt 60 fokon mosni.

Gyümölcsök és zöldségek:

Bár a friss gyümölcsök és zöldségek nagy része igazi vitaminbomba, néhányuk a nyári allergia okozója is lehet. Ezek közül a leggyakoribb az eper-, a görög- és sárgadinnye-, az alma-, a cseresznye-, a paradicsom- és a zellerallergia, de a felsorolás szinte végtelen. Ha gyümölcs- vagy zöldségallergiáról beszélünk, a tünetek általában enyhék: a legtöbb embernél viszketést, csalánkiütést vagy könnyezést vált ki az egyes fajták fogyasztása.

2. tipp:Fogyasztás előtt hámozd meg a gyümölcsöt vagy zöldséget, majd tedd be 10 másodpercre a mikróba őket, hogy elpusztuljanak az allergén anyagok.

Napallergia:

Nyáron nemcsak a pollenektől, hanem a napsütéstől is érdemes tartani, ugyanis ilyenkor annyira erős a napsütés, hogy az már allergizáló hatású lehet. Napallergiáról akkor beszélünk, ha a kiütések, foltok nem csak a napfénynek kitett helyeken, hanem akár a ruha alatt is jelentkeznek. Érzékenységet válthat ki egyes gyógyszerek szedése vagy krém használata is: először mindenképp érdemes meggyőződni arról, mi áll az allergiás tünetek hátterében.

3. tipp:Kerüld a déli forróságot, és ha teheted, ne menj tűző napra délelőtt 10 és délután 4 óra között. Emellett mindig használj a bőrtípusodnak megfelelő fényvédő krémet.

Rovarcsípések:A meleg időjárás sajnos a rovarok számát is megsokszorozza. Bár nyáron a legtöbb időnket a szabadban töltjük, annak, aki allergiás egyes rovarok csípésére, ez akár az életébe is kerülhet. Míg a szúnyogcsípés általában viszkető bőrduzzanattal jár, az erre érzékenyeknél allergia, csalánkiütés és nehézlégzés is kialakulhat. A bögölycsípés esetében magas láz és fájdalmas duzzanat is jelentkezhet, a méhcsípés pedig halálos kimenetelű anafilaxiás sokkot is okozhat. Mivel a rovarokat nagyon nehéz távol tartani magunktól, érdemes előre felkészülni a legrosszabbra.

4. tipp:Mivel egy pillanat alatt életveszélybe kerülhetnek az allergiások, ajánlott magadnál tartanod egy sürgősségi készletet, aminek mindenképp tartalmaznia kell antihisztamint, injekciós kiszerelésű kortizonkészítményt és adrenalint. Emellett használj rovarirtó készítményeket, és próbáld meg elkerülni a számodra veszélyes rovarokat.

SzénanáthaAz év legkedveltebb évszakának van egy sajnos sokak által jól ismert velejárója: a gyűlölt szénanátha. Ez egy gyakori allergia, amelyet a polleneknek a szem-, orr- és a szájnyálkahártya sejteivel való érintkezése vált ki. A szénanáthások számára a legnagyobb ellenség a fűpollen, amire a betegségtől szenvedők mintegy 90 százaléka allergiás. A szénanátha legtöbbször szempirossággal, könnyezéssel és szemviszketéssel jár, és bár nem könnyű elkerülni a kellemetlen tüneteket, van megoldás.

5. tippA legjobb megelőzés egyértelműen a szénanáthát kiváltó anyagok kerülése, ez azonban nem mindig lehetséges. Táplálkozz sokoldalúan, és tarts tisztító, regeneráló lékúrát az allergiaszezon előtt, hogy a szervezeted még erősebb legyen. Érdemes olyan szemcseppet és orrsprayt használni, amelyek enyhítik az allergiás tüneteket - utóbbiból válassz olyat, ami tengeri sóoldatot tartalmaz, de hasznos lehet a tengervizes orröblítés is, ami kíméletesen távolítja el az orrjáratokból az allergiát okozó anyagokat.

+1 tipp

A nyári allergiák leküzdésében jelentős szerepet kaphat a sportolás. A testmozgás oxigénnel dúsítja a vérkeringést, így a szervezet könnyebben megszabadul a felgyülemlett allergén anyagoktól. Mozgásra fel!

Az allergia kimutatása:

Több módszer is létezik az allergia kimutatására, de a leggyakoribbak az úgynevezett provokációs tesztek és vérvizsgálatok. Az előbbi során kis mennyiségű allergénnel hozzák kontaktusba a szervezetet, míg a vérből az össz-, és a specifikus IgE mennyiségét határozzák meg