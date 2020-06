Árpa Attilát a napokban operálták keresztszalag-szakadással, és bár a műtőasztalon minden rendben zajlott, több hetes gyógyulás vár rá.

"Egy hét ágynyugalmat írt elő az orvos, majd egy jó darabig mankóval leszek kénytelen járni" – kezdi Attila a holnap megjelenő hot! magazinnak. "Pár hétig kímélnem kell magam, a gyógytornán és a sétán kívül semmi egyéb mozgás nem megengedett. Ez egy olyan nyughatatlan embernek, amilyen én vagyok, elég kiábrándító! Túlzás azt állítani, hogy szeretek veszélyesen élni, de tény, hogy sok olyan hobbit, sportot űzök, ahol könnyű megsérülni. Ilyen az amerikai foci, a ketrecharc, a motorozás, a lovaglás, és a szakmám is rejt magában némi rizikót. A keresztszalag-szakadást éppen egy forgatáson szenvedtem el! Nemcsak színész vagyok, hanem kaszkadőr is; harcolok, járműből ugrok ki, és akár tüzes karikán is átugrom, ha a jelenet megköveteli. Ezúttal arra volt szükség, hogy viszonylag magasról ugorjak le, így történt, hogy az érkezésnél megreccsent a térdem" – emlékszik vissza a fájdalmas balesetre a színész.

