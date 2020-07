A pattanásos, aknés bőr nem csak a tinik mindennapjait keserítik meg, sokan vannak, akiknek felnőttként is sok problémát okoznak a piros foltok. A legjobb az lenne, ha megtalálhatnánk a kialakulásuk okát, és végleg leszámolhatnánk velük, ám sajnos erre nem mindig van mód. A szervezetünk összetett működésében ugyanis bárhol történhet olyan fennakadás, amik miatt pattanások, aknék alakulnak ki. Hatással van a táplálkozásunk, az életmódunk, a genetikánk vagy éppen a hormonrendszerünk változása is a pattanások kialakulására, de akár valamilyen a szervezetben megbúvó gyulladás is okozhatja a megjelenésüket.



Természetesen érdemes utánajárni, főleg ha tudjuk, milyen változás után jelentek meg életünk megkeserítői, de amíg kutatjuk, hogy mi lehet az eredendő ok, addig fontos kezelnünk is a pattanásokat. Sajnos nincs olyan recept, ami mindenkinél beválik, de érdemes próbálkoznunk, hogy kialakítsuk a számunkra legmegfelelőbb arcápolási rutint, mert arra van szükség. Minden bizonnyal nem egy-egy termékre, hanem több magas hatóanyag-tartalmú kozmetikai szerek alkalmazására, valószínűleg nagyon hosszú időn keresztül, vagy akár egy életen át.

A legfontosabb alapszabályok

A megfelelő termékek kiválasztásához a legfontosabb, hogy tisztában legyünk azzal, milyen is a saját bőrtípusunk. Száraz? Zsíros? Kombinált? Úgy alkalmazhatjuk a legjobb termékeket, ha tudjuk, milyen hatást kívánunk a szertől. Ugyanilyen fontos, hogy megállapítsuk, milyen bőrproblémára keresünk megoldást. Mitesszerek, aknék, hiperpigmentáció? Ha tisztában vagyunk a bőrtípusunkkal és a problémával, amit kezelni kívánunk, kivlaszthatjuk a megfelelő arclemosót és a hidratáló krémet. A legfontosabb, hogy ne olyat alkalmazzunk, amelyben illatanyagok, alkohol, vagy illóolajok találhatóak. A vízmegkötő összetevők vagy antioxidánsok viszont nagyon hasznos alapanyagai a hidratálóknak. Figyeljünk oda a fényvédelemre. Mindegy, hogy milyen problémával rendelkezünk, fényvédőt az év minden napján érdemes használnunk, nem csak nyáron. Az erős napsütés ugyanis többet árt a bőrünknek, mint amennyit használ. Reggelente arclemosás és hidratálás után rögtön a fényvédőkkel folytassuk a rutint. Magas hatóanyag-tartalmú termékek kiválasztása bőrprobléma szerint

Kémiai hámlasztók: ma már elérhetőek remek otthoni kémiai hámlasztók, amelyek gyengédek, ugyanakkor hatásosak. Az, hogy milyet alkalmazzunk attól függ, milyen hatást kívánunk elérni. Az AHA hámlasztók az egyenetlen bőrfelszínre alkalmasak, a BHA hámlasztók a pattanásos, aknés bőr ellen alkalmazhatóak, a PHA hámlasztók pedig a vízhiányos, érzékeny bőr barátai.

Szérumok: szinte nincs olyan bőrprobléma, amelyre ne találnánk megfelelő szérumot. Mindegy, hogy a bőr rugalmasságának megőrzése, a pigmentfoltok halványítása, vagy a vízhiányos bőr táplálása a cél, biztosan találunk számunkra megfelelő terméket.

Fontos, hogy a kialakított rutinhoz mindig ragaszkodjunk, és ne adjuk fel egy-két hét után, ugyanis akár két-három hónapba is telhet, mire a változás elkezdődik. Legyünk kitartóak és türelmesek!