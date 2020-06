A spenót vagy más néven paraj, a legkorábban termő zöldségek egyike, így a tavasz beköszöntével már a friss áruból válogathatunk a piacon. A spenót vitaminban, ásványi anyagban, rostban és antioxidánsban gazdag, a benne lévő K-vitamin pedig segíti a máj méregtelenítő folyamatait. A spenót pajzsmirigy problémákkal és szívbetegséggel élőknek is jót tehet. Bővelkedik A - és B-vitaminban, vasban, magnéziumban, kalciumban, emellett tisztítja és erősíti a szervezetünket, a fogainkat és a fogínyünket. Emellett segíthet a pajzsmirigy működésének zavarai, gyomorfekély és idegrendszeri panaszok esetén is. De emésztési problémákra, ínysorvadás ellen, szív-és érrendszeri betegségek, májpanaszok, cukorbetegség esetén is érdemes fogyasztanunk - írja az egeszsegkalauz.hu.