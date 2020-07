A menstruációs ciklusA havi vérzés általában 11 és 14 éves kor között jelentkezik először a lányoknál, és egészen a menopauzáig (vagyis a legutolsó menstruációig) tart, amelynek időpontja 48 és 53 éves kor közé tehető. A női ciklust hormonok szabályozzák. Az ösztrogén szintje minden ciklus elején megemelkedik, ami a petesejt éréséhez, majd a petefészekből tüszőrepedéssel (ovuláció) való távozásához vezet. Ezalatt megvastagszik a méh nyálkahártyája, hogy befogadhassa a megtermékenyített petesejtet. Ha a beágyazódás nem következik be, akkor az ösztrogén és a progeszteron szintje csökkenni kezd, a nyálkahártya leválik és távozik, menstruációs vér formájában. A ciklus hossza átlagosan 21-35 nap, első napja pedig a vérzés első napja. Mivel minden nő hormonális működése más, cikluszavarról akkor beszélhetünk, ha a menstruáció nem akkor kezdődik, és nem úgy zajlik le, ahogy megszoktuk.



CikluszavarA menstruáció kimaradásának egyik leggyakoribb oka a terhesség, a másik pedig a változókor, de ezeken kívül is sok tényező boríthatja fel a szervezetünkben a kényes egyensúlyt. Hormonális problémák, gyulladások, ciszták, miómák, polipok és daganatok is befolyásolják a cikluszavarok kialakulását. A pontos okokat nőgyógyász tudja feltárni, de ha változik, vagy kimarad a vérzés, nem kell egyből a legrosszabbra gondolnunk, hiszen számos egyéb, például az életmóddal összefüggő oka is lehet a hormonális egyensúly megbomlásának.



Étkezés„Az vagy, amit megeszel" – tartja a mondás, és nem véletlenül. A helytelen táplálkozás sok gondot okozhat a szervezetünkben, főleg, ha szélsőséges diétákba fogunk. A drasztikus fogyókúrákkal, élelmiszercsoportok teljes elhagyásával nélkülözhetetlen vitaminoktól és tápanyagoktól fosztjuk meg a szervezetünket, hiszen a változatos étrend a testünk egészséges működésének az alapja. Nemcsak azzal teszünk rosszat, ha megvonunk bizonyos élelmiszereket magunktól, de egyes ételek túlzott bevitelével is árthatunk. A szükségesnél jóval nagyobb mennyiségű szénhidrát fogyasztása elhízáshoz, de akár cukorbetegség kialakulásához is vezethet, amely további problémákat is okoz a szervezetben.

Érdemes tehát mindig kellő figyelmet fordítani arra, hogy milyen tápanyagokat viszünk be, mert a tudatos táplálkozással sok kellemetlenségtől kímélhetjük meg magunkat, nem beszélve arról, hogy egészségesebbek és fittebbek lehetünk.

A zöldségek, halak és a hozzáadott cukroktól mentes, élőflórás joghurtok fogyasztásával, valamint a kellő mennyiségű folyadék bevitelével csak jót tehetünk. Természetesen az a legjobb, ha tiszta vizet iszunk, az alkoholos italokat és a cukros üdítőket mindenképpen érdemes kerülni.

A helytelen étkezés hatásaiAz egyhangú étkezés, a koplalás vagy a szénhidrátbevitel eltúlzása az egész szervezetre hatással van, felboríthatja például a hormonrendszer kényes egyensúlyát, amely a menstruációs ciklust is befolyásolhatja. Az egészségtelen ételek a hüvelyflórára is rossz hatással vannak, elősegíthetik a rossz baktériumok elszaporodását, de a PMS, vagyis a premenstruációs szindróma megjelenését, vagy tüneteinek fokozódását is előidézhetik.