Egykori tanítványa, Péterfi Csaba és régi barátjuk, bejárónőjük Anikó segíti a gyászoló Pécsi Ildikó. A színésznő a férfit fogadott fiaként szereti, és ahogy mindig, most is mindenben számíthat rá, éppúgy, ahogy az asszonyra is, aki 30 éve lett a család része.