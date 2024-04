Kivételes alkalom: Nicole Kidman lányai közösen álltak kamerák elé édesanyjukkal

Az 57 éves Kidman a 49. díjazott, akit az AFI életműdíjával jutalmaztak kiemelkedő pályafutásáért. Bob Gazzale, az AFI elnök-igazgatója kiemelte, hogy Kidman igazi filmes ikonként megtestesíti Hollywood múltjának csillogását és romantikáját, ugyanakkor nem fél ismeretlen vizekre evezni, minden alakításával valami újat és mélyet mutat be a közönségnek. Gazzale hozzáfűzte, hogy Kidman a nagy művészekhez hasonlóan a kultúra előmozdításában is fontos szerepet tölt be a női rendezők és producerek támogatásával.

Keith Urban nagyon büszke feleségére.

Forrás: GettyImages