Életveszélyes állapotot jelezhet a körmünk: erre figyeljünk az orvos szerint

Az emberi szervezetet több mint 200 féle rákfajta érintheti, ezért lehetetlen az összes lehetséges tünettel tisztában lenni. A figyelmeztető jelek általában azzal függnek össze, hogy a betegség a szervezetben hol kezdődött, például a tüdőrák tartós köhögést okozhat, a bélrák pedig véres székletet eredményezhet. Néha azonban az árulkodó jelek kevésbé nyilvánvalóak, és látszólag valószínűtlen helyeken is megjelenhetnek. Egy szakértő szerint az egyik ilyen figyelmeztető jel lehet a körmök elváltozása, amely számos egészségügyi problémát jelezhet, többek között rákos megbetegedést, de tüdőproblémát is.



Dr. Amir Khan elmondta, az egészséges körmök felülete "sima" és "végig egyenletes a színük". Ha ez megváltozik, akkor azonban érdemes résen lenni. Persze nem minden tünet jelent nagy bajt, hiszen egy-egy körmünk színe akkor is lehet más, ha mondjuk beütöttük, ám ha nem történt ilyen fizikai behatás, akkor fontos figyelnünk a testünk más jelzéseit is. Ha például a körmeink sárgássá válnak és nehezebben nőnek, az lehet rák, tüdőfolyadék, hörghurut és remuás ízületi gyulladás jele is.