"Az elmúlt 1 évben maximumon toltam, aminek meg is lett pozitív és negatív értelemben is az eredménye... 2 hónapja egészségügyi kihívásokba is ütköztem, ezért most taktikát vàltottam, és #lakatospéter szavaival élve minimumon nyomom az optimumot most egy ideig, és meglàtjuk, milyen eredmények születnek majd az élet különböző területein. Eddig csak pozitívat tapasztaltam, néha a kevesebb ezen a területen is több. Úgyhogy élvezem a #slowlife -ot, és így is marad most egy ideig. Ha pedig ezzel is ugyanolyan, vagy még jobb eredményeket lehet elérni, akkor maradok a virágszagolgatásnàl..." - írta fotójához Alma.