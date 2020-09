A különböző egészségtelen strandételek után itt az ideje egy kis méregtelenítésnek. Ehhez hoztunk néhány szuper receptet, amik nem csak méregtelenítenek, de feltúrbózzák a vitaminraktárainkat is.

Ahhoz, hogy a szervezetünket felkészítsük a hűvös, téli időszakra, nem árt ősszel egy kicsit méregteleníteni, illetve feltölteni a vitaminháztartásunkat. Összegyűjtöttünk néhány szuper egészséges és méregtelenítő recepetet, amiket könnyű elkészíteni.

Zöld turmix - a legegészségesebb vitaminbomba

Ebbe a turmixba bármit tehetsz, ami zöld: uborka, zeller, petrezselyem, cukkini, káposzta saláta, zöldalma, körte, ananász, kiwi és búzafű. Annak érdekében, hogy mindenki számára finom és fogyasztható legyen a turmix, tegyünk mindenképpen édesebb gyümölcsöt is.

Hozzávalók: 1 kis marék spenót, 1 db alma, 1/4 ananász, 1 dl joghurt, 1 evőkanál méz

A spenótleveleket mossuk meg, hámozzuk meg az ananászt, majd joghurttal és mézzel turmixoljuk össze. Ha szeretnénk, uborkával és zellerrel még kiegészíthetjük.

Zsírégető, méregtelenítő smoothie

Ez a smoothine tele van antioxidánssal, zsírégető, vízhatjó és méregtelenítő hatású. Napi egyszer válts ki vele egy étkezést a karcsúbb, egészségesebb alak érdekében.

Hozzávalók: 3 cékla legyalulva,1 kis csokor zellerszár felaprítva, ½ maréknyi friss koriander zöldje, 1 kisebb uborka felaprítva,1 citrom leve, 5 római salátalevél, ½ maréknyi spenót, 2 db sárgarépa felkockázva

A hozzávalókat tedd egy turmixgépbe, turmixold össze és már ihatod.

Méregtelenítő saláta

Ha nem akarsz mindig turmixot inni, ehetsz finom salátát is, amit grillezett hússal kiegészítve, főételként is tökéletes lehet, akár diéta alatt is.

Hozzávalók: 5 db cékla, 1 db fekete retek, 3 sárgarépa, fél torma, 1 db zellerszár, használhatsz gumót is, gránátalma, áfonya, olívaolaj, tökmagolaj, citromlé, só

A hozzávalókat tisztítsd meg, vágd fel tetszőleges méretűre, ízesítsd és már eheted is.