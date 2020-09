Napról napra több az új koronavírus-fertőzött hazánkban és a világban is. Ezért muszáj komolyan vennünk az óvintézkedéseket. Ezen kívül érdemes elkerülni az olyan helyeket, ha tehetjük, ahol kifejezetten könnyen terjed a betegség.

Nem árt, ha tisztában vagyunk azzal, hol terjed a legkönnyebben a járvány, és ha van rá mód ezeket a helyzeteket érdemes elkerülni.

A legtöbbször ott terjedt el villámgyorsan a koronavírus, ahol több ember volt zárt, rosszul szellőztetett térben. Például klubok, börtönök, húsüzemek.

A London School of Hygiene and Tropical Medicine kutatói szerint sok esetben a családtagoktól kapták el a betegséget. Ám vallási események, idősotthonok munkahelyek is gócponttá válhatnak. De számtalan példa volt arra, hogy esküvőn, üzleti rendezvényen vagy sporteseményen terjedt el a vírus. Ezeket szuperterjesztő eseménynek nevezik – írta meg a Ripost.

Mindegyik esetben zárt terekről beszélünk, a rossz szellőzés és a hideg pedig még inkább rásegít arra, hogy a betegek megfertőzzenek másokat. Ezért akinek van rá módja, jobb ha elkerüli az ilyen helyzeteket.