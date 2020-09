Szőke RIchárd már hosszú ideje tapasztal magán tüneteket, de csak most sikerült megllapítani, hogy pontosan mi is okozza a rosszulléteit: magas vérnyomással küzd, élete végéig gyógyszert kell szednie.

"Májusban ismét rosszul lettem, nehézlégzés, kézzsibbadás, órákon át tartó remegés és erős mellkasi fájdalom tört rám. A párommal, Cecíliával rögtön az ügyeletre mentünk, ott nyugtatót és vérnyomáscsökkentőt kaptam, mert a vérnyomásom az egekbe szökött, 180 körüli volt" - mondta a Blikknek.