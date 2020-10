Éppen az az ország, ahonnan indult a koronavírus, van most szinte a legjobb helyzetben a járványt illetően. Kínában már csupán néhány új beteget diagnosztizálnak naponta, és az utazási kedv is visszatért.

Míg az egész világ küzd a járvány második hullmával, addig Vuhan városában – ahonnan indult a koronavírus – már május óta nem jelentettek új beteget, de az egész országban gyakorlatilag alig van már jelen a betegség, csupán napi néhány új esetet regisztrálnak.

A turizmus is felpörgött, különösen most, hogy egy nyolcnapos ünnepsorozat volt Kínában. A lakosságnak csaknem a fele felkerekedett az úgynevezett Aranyhéten, és elutazott valahová országon belül. Az egyik kedvelt látványosság a kínai nagy fal Pekinghez közeli szakasza, vagy Tiltott Város, illetve a vuhani vidámpark is nagy népszerűségnek örvendett.

A kínai fővárosban augusztusban megszüntették a kötelező maszkviselést, mivel 13 napig egyetlen új beteg sem volt – írja az Origo.