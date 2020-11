Ahogy megírtuk, pozitív lett Delsusa Gjon koronavírus tesztje és kórházba is kellett szállítani, mert súlyos tünetei voltak. Most intenzív osztályon kezelik.

Most a testvére tett közzé egy bejegyzést a Facebookon, amelyben közölte a rajongókkal, hogy Delhusa Gjon az intenzív osztályra került.

"Nemrég sikerült Gjonival beszélni. Sok jó hirünk nincsen, sajnos egy hét ittlét után most felvitték az intenziv osztályra, tüdőoxigén szintje 80 %- alá esett, ezért azonnali állandó, eredménymutató megfigyelésre kellett átvinni. Automatikus kontrollerrel kellett ellátni. A gép folyamatos információt juttat az orvosokhoz.

Minden jel arra mutat, hogy az azonnali korrekciók, lassan, de biztosan a javulás felé viszik Gjonit. Kezd visszajönni az étvágya. 10 percenként ujabb és ujabb gyógyszerekkel, infuzióval stimulálják a javulást. Sajnálatos módon arról is hirt kaptunk, hogy egyesek mindenképpen be akarnak jutni Gjonihoz. Nagyon szépen kérem, a szabályokat mindenki tartsa be!" - olvasható.