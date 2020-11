Talán azzal nem árulunk el nagy titkot, hogy a magvak, diófélék mértéktartó fogyasztása jó hatással van az egészségre, ám azt, hogy pontosan mennyire egészségesek, vagy miben is segítenek, már nem biztos, hogy tudjuk. Azon túl, hogy nagyon finomak, fogyasztásukkal nagyban támogatjuk a szervezetünk megfelelő működését, hiszen jótékony zsírok, vitaminok és antioxidánsok is találhatóak bennük. Ezúttal a penkándiót vettük górcső alá, mivel hazánkban nem annyira elterjedt, mint a dió vagy éppen a mandula, pedig hatásaiban és ízében sem marad el mögöttük. Nézzük, miért is érdemes ezt választanunk.

Az olajos magvaknak, dióféléknek számos pozitív hatása van, így a pekándiónak is, amelyet Észak-Amerikának köszönhetünk. Ott őshonos, de mára máshol is termesztik és előszeretettel használják süteményekbe, péksüteményekbe, ám magában is érdemes fogyasztani. Ha különleges íze nem elég meggyőző, íme, néhány plusz ok, hogy beépítsük a pekándiót a mindennapi étrendünkbe.



Antioxidánsban a pekándió a királyA pekándió antioxidáns-tartalma a legmagasabb a diófélék között. Ez pedig azt jelenti, hogy fogyasztásával sokféle betegség kialakulásának esélyét csökkenthetjük, például a rákét, a szívkoszorúér-betegségekét és az olyan neurológiai problémákét, mint az Alzheimer-kór.



A legjobb választás, ha nincs idő enniHa nincs időnk elkölteni egy ebédet vagy vacsorát, de éhezni mégsem szeretnénk, valamint a szendvicsnél és a péksüteménynél egészségesebb és táplálóbb finomságra vágyunk, akkor a legjobb választás a pekándió. Csökkenti az éhségérzetet, és elegendő kalóriát is tartalmaz, valamint rengeteg rostot, A-, E-, B1-vitaminokat, kalciumot, magnéziumot, káliumot, fehérjét és cinket is.

A bőrünk és hajunk is megháláljaMivel gazdag E-vitaminban, A-vitaminban, cinkben és foszforban, a pekándió fogyasztásával csak jót teszünk a bőrünknek és a hajunknak. A korai öregedésért felelős szabadgyököket is hatástalanítja, így a finom ráncok és a pigmentáció megjelenését is megakadályozhatja. Az L-arginin tartalma miatt - amely egy igen hasznos aminosav-, segít a sebgyógyulásban, a hámréteg és a kollagén termelésében is. Vastartalmának köszönhetően pedig a hajhullás ellen vehetjük fel a pekándióval a harcot.



Pekándióval a tökéletes emésztésértMivel a pekándió rostban gazdag, fogyasztásával a vastagbél egészségét is támogatjuk. Megakadályozza a székrekedést, csökkenti az aranyér és a vastagbélgyulladás kialakulásának kockázatát azáltal, hogy segíti és megkönnyíti a rendszeres bélmozgást.

A fogyást is támogatjaAbban az esetben, ha nem táplálkozások között és nem nagy mennyiségben fogyasztjuk, a súlyfelesleg leadásában is hasznos a pekándió. Mivel serkenti az anyagcserét és teltségérzetet okoz, a B-vitamin tartalmának köszönhetően pedig támogatja a szénhidrátok, a fehérjék és a zsírok anyagcseréjét.



Fogyasszuk a szívünk és az agyunk egészségéértAz egyszeresen telítetlen zsírsavaknak köszönhetően a pekándió csökkenti a rossz koleszterinszintet, a béta-karotin és az E-vitamin tartalma pedig az erekben kialakuló gyulladások csökkentésében játszik szerepet. Az E-vitamin és az antioxidánsok védik a sejteket, ezáltal a létfontosságú szervek szöveteit, például az agyét, így a demencia kialakulásának kockázatát is csökkenthetjük ezzel a diófélével.