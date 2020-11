Szombat este mindenkit meglepett a hír, miszerint Horváth Tamás nem folytatja tovább szereplését a Dancing with the Stars-ban. Tamás elájult a próbán, aminek következtében komoly sérülést szenvedett, beverte a fejét. Mentővel szállították kórházba. A Ripostnak egy informátor mesélte el, mi is történt:

"Tomi az utóbbi hetekben betegeskedett és gyakran érezte gyengének magát. Ugyanakkor folyamatosan próbált, de végül a szervezete nem bírta a kemény megterhelést. Ezért veszítette el az eszméletét az utolsó színpadi próbák egyikén. Elég komolyan beverte a fejét. Végül az orvosok közölték vele, hogy egy időre mindenfajta fizikai megterheléstől tartózkodnia kell, hogy újra megerősödjön."

Az informátor azt is hozzátette, hogy Tominak az a feszültség sem tett jót, ami kialakult közte és a táncpartnere között. Az énekes felesége féltékenykedett és vitázott, ha a táncpartnerek túl közel kerültek egymáshoz. Horváth Tamás ugyan ezt tagadta, de a stábtagok közül többen is fültanúi voltak a veszekedéseknek. A lap úgy tudja, Tamás már jobban van, szigorúan betartja az orovok utasításait.