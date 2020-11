Tudtad, hogy a koreai konyha egy igen érdekes és hasznos, sokak szerint a világ legegészségesebb ételét rejti, ami nem más, mint egy erjesztett finomság? Bizony itthon is érdemes lenne gyakran fogyasztani, mivel egyaránt hasznos az egészség megőrzésében, valamint a stressz kezelésében.

A hagyományos koreai gasztro kultúra sokféle erjesztett étellel büszkélkedhet, mivel ezek segítségével élték túl régen a téli hideg hónapokat. Ezek közül mi most a kimchit emeljük ki, ami összetevőinek és elkészítési módjának köszönhetően maga az egészség.

A kimchi tele van tápanyagokkal és antioxidánsokkal,amiknek köszönhetően elősegíti az emésztést, támogatja a fogyást, szabályozza a koleszterinszintet, segít csökkenteni a stresszt, gyulladáscsökkentő, erősíti az immunrendszert, lassítja az öregedési folyamatokat és csökkenti a vércukorszintet.

A kimchit fogyaszthatjuk magában, de különböző ételek alapjául is szolgálhat, például készül belőle leves vagy épp rizses egytálétel is. A kimchinek több száz fajtája létezik, mi most egyet hoztunk ezek közül.

Így készítheted el a saját kimchidet!

Hozzávalók:

230 g jégcsapretek

4 mogyoróhagyma

1 kínai kel

½ csapott evőkanál só

5 evőkanál chili-pehely

1 evőkanál frissen reszelt fokhagyma

1 teáskanál frissen reszelt gyömbér

1 teáskanál kristálycukor

víz

Elkészítés

Vágd csíkokra a kínai kelt, a jégcsapretket és a mogyoróhagymát, majd a kínai kelt tedd egy tálba és hintsd meg a sóval – hagyd, hogy kiengedje a levét -, ezután öntsd fel annyi vízzel, hogy épp ellepje. Pihentesd 1-2 órát.

A várakozás után öntsd le róla a sós vizet, és tedd félre, a kínai kelt pedig öblítsd át alaposan, majd csöpögtesd le.

A fokhagymát, a cukrot, a chilit, a gyömbért, a mogyoróhagymát és a retket tedd egy tálba, majd add hozzá a kínai kelt. Keverd össze, és tedd nagyobb befőttes üvegekbe, majd önts rá annyit a sós vízből, amennyi épp ellepi. Miután lezártad, tedd a hűtőbe, körülbelül két hét múlva már fogyaszthatod is.