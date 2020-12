Keleti Andrea családját is utolérte a koronavírus, lánya elkapta a betegséget. Férje pedig magas lázzal küzdött, nyolc napig, noha neki a tesztje negatív lett.

Nehéz időket él meg Keleti Andrea és családja. A táncosnő nem rég veszítette el szeretett édesapját. Ezenkívül a családja is megbetegedett, sőt a tánciskoláit is be kellett zárnia.

„Először a nagylányom udvarlója lett beteg, ami miatt az egész család két hétre karanténba került, nemrég pedig a lányom esett át a betegségen. A férjem is nyolc napig feküdt magas lázzal, többször is teszteltük, de nála nem mutattak ki pozitív eredményt. Valószínűleg influenza volt, mégis nagyon megijedtünk" – mesélte Andi a Best Magazinnak.

A sztár nem tagadja, megviselte őt az elmúlt időszak, ráadásul édesapjától sem tudott elbúcsúzni.

„Sokszor ijesztő az a bizonytalanság, amiben élünk. Szörnyű, hogy aki kórházba kerül, arról a családtagjai sem tudják, mi van vele, hiszen nem lehet látogatni, és gyakran még telefonálni sem. A vírus miatt én sem tudtam elbúcsúzni az édesapámtól."

Keleti Andrea munkájára is súlyos hatással van a járvány, ugyanis 30 tánciskoláját kellett bezárniuk. Azt tervezik, hogy kisebb helyen nyitnak újra.

„Bár örök optimisták vagyunk, egyelőre megjósolni sem tudjuk, mennyi időre elegendők a tartalékaink" – vallotta be a táncosnő.