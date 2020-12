Szilárd nemrég járt orvosánál, abban bízva, hogy végre kiveszik a bokájában lévő csavarokat, de sajnos ez elmaradt.

Végül bent hagyták még a csavarokat és megdicsértek, hogy ügyesen csinálom a gyógytornát. Az orvos szerint 10 százalékos elmaradás van az egészségeshez képest, amit egy évig is tarthat elérnem. Sajnos, közben a gerincem is fáj, kiújult a porckorongsérvem, arra is gyógytornázom, de gyakorlatilag a nap 24 órájában érzem. A legrosszabb, hogy aludni is alig tudok, mert sehogy sem jó feküdni, mindenhogy fáj - mesélte Sági Szilárd a Blikknek.