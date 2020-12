December 7-én lett volna Szilágyi István születésnapja, aki tragikus körülmények között életét vesztette májusban. Özvegye, Jolika néni nem tudott kimenni hozzá a temetőbe, ugyanis az asszony már két hete kórházban van. Baricz Dezső, Jolika néni segítője elárulta, hogy az asszony állapota kritikus, valószínűleg nincs is tisztában azzal, hogy most lenne a férje születésnapja, ám ennél többet most ő sem tud mondani az állapotáról.

"(...) Pillanatnyilag nem tudok többet mondani az állapotáról, mert napok óta nem tudom elérni az ózdi kórházat, ahova beszállították. Múlt hét kedden tudtam vele utoljára beszélni, azóta sajnos lemerült a telefonja, a testvére pedig nem viszi be a készüléke töltőjét. Akkor még a kórház elmondta, hogy hazaengedik Jolika nénit, de jeleztem, hogy életveszélyes a háza, a katasztrófavédelem lakhatatlanná nyilvánította. Nincs hova mennie" - mondta a férfi az ACNewsnak.

"A ház egyelőre le van zárva. A macskáját, a tyúkokat, a kakasokat, amiket tartott, elajándékoztuk a beleegyezésével. Ennek az intézése is a családra marad, de nagyon bízom abban, hogy Jolika néni még sokáig köztünk lesz, azonban az biztos, hogy a régi otthonába nem mehet vissza. Az is kérdés, hogy lesz-e valaha még olyan állapotban, hogy saját magát ellássa."