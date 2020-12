Kemenesi Gábor virológus szerint egyelőre nincs információnk arról, hogy aki átesett a koronavíruson az később, ha el is kapja, továbbfertőzhet-e. Így a szakértő arra figyelmeztet, mindenki egyformán legyen óvatos.

Szlávik János szerint, aki átesett már a koronavírus fertőzésen, az fél évig nem kaphatja el újra, és nem fertőzhet.

„...valódi védettséget csak az adhat, ha fél éven belül átestünk a koronavíruson" – mondta Szlávik a Kossuth Rádióban.

Ám Kemenesi Gábor virológus szerint erről még nincsenek pontos adataink.

"A tudomány eddigi ismeretei szerint valóban aktív és jól működő sejtes immunitás alakul ki, legalább 6 hónapig (...). Előfordulhat, hogy elkaphatjuk újra, de enyhe vagy tünetmentes fertőzésként vészeljük át, úgy, hogy tovább sem tudjuk adni" – írta a virológus a Facebook-oldalán.

Ám Kemensi szerint az immunitásnak több szintje létezik, a legbiztonságosabb az úgynevezett sterilizáló immunitás, más fokozatokról viszont még nincs elegendő információnk. Elképzelhető, hogy egy enyhébb újrafertőződést is tovább lehet adni. Ezért a szakértő arra figyelmeztet, hogy egyformán legyen körültekintő az is, aki átesett már a fertőzésen és az is, aki még nem.