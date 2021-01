Azt, hogy kik vannak kitéve a leginkább a koronavírus veszélyeinek ma már mindenki tudja, ám nemrégiben egy új szempont is napvilágot látott, ami nem más, mint a vércsoport.

Arról már a kínai kutatók a kezdetekkor publikáltak, hogy az A-vércsoportba tartozók megbetegedése gyakoribb, illetve súlyosabb kórlefolyás figyelhető meg nálunk, mint a többi vércsoportba tartozóknál. Ezt akkor többnyire megkérdőjelezték, de nyáron Európában is készült erre vonatkozóan egy vizsgálat, ahol szintén ezt állapították meg - ismerteti a New England Journal of Medicine tanulmányát a Bien.

A szakértők rájöttek, hogy a vércsoportunk valóban befolyást gyakorolhat arra, miként reagálunk a fertőzésre. Kiderült, hogy legnagyobb kockázattal az A-vércsoportúaknak kell szembenézniük, a legkevésbé pedig a nullás vércsoportúak veszélyeztetettek.