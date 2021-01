József és Szilvia nem gondolta volna, hogy szülők lehetnek, hiszen a férfit évekkel ezelőtt súlyos agydaganattal kezelték, így valóságos csodának számított, hogy a nő mégis állapotos lett.

„Amikor márciusban kiderült, hogy Szilvi teherbe esett, igen meglepődtünk, és azonnal felkerestünk egy orvost, aki szerint rendkívül ritka, hogy valaki olyan hormonkezelések után, mint amin én átmentem, nemzőképes lehet. Rendkívül boldogok voltunk, meg is kértem Szilvi kezét, és összeházasodtunk" – mesélte a Blikknek a férfi.

Ám sajnos a kismama elkapta a koronavírust a terhessége végén, és állapota súlyosra fordult. Fulladozni kezdett, kiderült, hogy komoly tüdőgyulladása van.

„Ahhoz, hogy mindketten túléljék, muszáj volt elvégezni a császárt. Szilvi a műtét után először oxigénmaszkot kapott, majd lélegeztetőgépre kellett kötni. Később egy másik kórházba szállították, ahol műtüdőt kapott, és negyven napig mélyaltatásban tartották. Ekkor az orvosai szerint tíz százalék esélye volt az életre. Amikor végre láthattam egy ablakon keresztül, a bánattól majdnem„ – folytatta József.

A nő 40 napig mélyaltatásban volt, kétszer hozták vissza a halálból, karácsony környékén azonban jobban lett, ekkor papíron üzent az ápolókkal, hogy szeretné látni a párját.

„Iszonyú hálás vagyok az orvosainak, mert kétszer is visszahozták a halálból, és a kislányunk is jó egészségnek örvend. Szilvi most még gyenge, de már tudatánál van és beszél is. Az orvosok szerint 3-4 hét múlva már otthon fog lábadozni, hétfőn már viszik át a rehabilitációs osztályra. Az or-vosok szerint kész csoda, hogy ilyen súlyos állapotból ilyen ha-mar felépült" – mesélte József.

Az anyuka egyelőre még nem láthatta kislányát, csak fotókon, de remélhetőleg hamarosan a karjaiban tartja a kis Napsugárt, akit most apukája és a nagyszülők látnak el.