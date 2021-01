Szlávik János elmondta, a második oltás után egy hét elteltével már védettek vagyunk a koronavírussal szemben. Az infektológus arra is kitért, mi történik, ha mégis elkapjuk ekkor a covidot.

Szlávik János arról beszélt, már több millió embert beoltottak világszerte, súlyos mellékhatás maximum 100 ezerből egy embernél jelentkezik, de ez sem jár komoly következményekkel. Magyarországon eddig senkinél nem jelentkezett súlyos panasz.



Az infektológus azt is elmondta az M1-nek, hogy a második oltás után egy héttel már a 95 százalék védett a koronavírussal szemben. Ha mégis elkapnánk ekkor, nagyon gyenge lefolyású lesz a betegség.

Az orvos arra is kitért, a harmadik hullám úgy kerülhető el, ha a folyamatos oltás mellett a korlátozások is fennmaradnak még.