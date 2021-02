Egy rajongói csoportban osztották meg a hírt, miszerint Zámbó Györgynek, Jimmy öccsének komoly egészségügyi problémái vannak. A rajongó arra kért mindenkit, imádkozzanak érte.

Később Zámbó Marietta is megerősítette a hírt:

„Drága csoporttagok. Most én kérek mindenkit, aki kicsit is szereti a családot, mondjunk el egy imát idősebb Zámbó Györgyért. Értesültünk, hogy nagy baj van vele. Én kitartóan küzdök a család mellett, s ha tudok, szívesen segítek. Mutassuk meg, hogy a család mellett állunk jóban és rosszban. Imádkozzon mindenki, aki megteheti. Köszönöm"

Zámbó Árpy a Ripostnak elmondta, testvérét meg kellett operálni, ám szerencsére a műtét jól sikerült.„Györgynek érproblémája volt a nyakában, nem kizárt, hogy érszűkület, meg kellett operálni. A beavatkozás szerencsére jól sikerült, a testvérem már otthon lábadozik" – árulta el Árpy.