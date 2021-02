Forgács Gábornál tavaly diagnosztizáltak prosztatarákot , többször is meg kellett operálni, volt olyan időszak, amikor az életéért küzdött . Hónapok óta a testéből kivezetett csövekkel élte az életét, de ennek most vége.

"Egy laza hét órás műtéttel tettek rendet a kupiban odabent. Dr. Buzogány István osztályvezető főorvos és csapata újra elfogadhatóvá tette az életminőségemet, mostantól már csak rajtam múlik, hogy élvezzem az életet" - mondta a Blikknek Forgács Gábor, akinek csövek nehezítették az életét az elmúlt időszakban. "Ezekkel minden egyes mozdulatot, egy sima felállást is meg kellett tervezni. Még alváskor is vigyázni kellett, hogy nehogy megtörjenek. Persze lehet így élni, de minek... (...) Szóval itt szeretném megüzenni mindenkinek: köszönöm, jól vagyok és jelenleg tünetmentes! Igaz, a rák olyan, mint egy szenvedélybetegség, mindig is kísérti az embert, de bizakodó vagyok" - üzent a színész a rajongóknak.