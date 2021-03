Az Egészségügyi Világszervezet 1982-ben nyilvánította a tbc elleni küzdelem világnapjává március 24-ét, mert 1882-ben ezen a napon jelentette be Robert Koch német orvos a tuberkulózis baktériumának felfedezését. A világon évente 1,6-1,7 millió ember hal meg ebben a rég legyőzöttnek hitt betegségben. Sokan nem tudják, hogy baktérium által terjesztett fertőző betegségek közül a tbc szedi a legtöbb áldozatot még ma is.

Nem csak a tüdőnkre veszélyes

A tbc vagy tuberkulózis fertőző betegség, amit baktérium okoz. A közhiedelemmel ellentétben pedig egyáltalán nem csak a tüdőre veszélyes, bármely más szervünket is megbetegítheti. A tüdőgümőkór a 20. század elejéig népbetegségnek számított, Magyarországon is ez halálozás egyik legfőbb okozója, azonban ahogy fejlődött a tudomány, egyre jobb gyógyszerekkel tudtunk küzdeni ellene, illetve megjelentek a védőoltások, tüdőgondozók, tüdőszűrések is. Hazánkban ma már ritkán üti fel a fejét, bár az utóbbi években ismét emelkedett a tbc-s megbetegedések száma.

Molière 51 évesen halt meg tbc-ben A fösvény és a Tartuffe írója is a történelem azon kiemelkedő alakjai közé tartozik, akiknek a halálát tuberkulózis okozta. Molière a korabeli források szerint a Tartuffe 1670-es színpadi bemutatója környékén már beteg volt, emiatt pedig kevesebbet is alkotott, mint korábban. Állapota rosszabbodásához nagyban hozzájárult túlfeszített munkatempója is. 1673-ban a Képzelt beteg előadása közben esett össze a színpadon. Hazavitték, majd az éjszaka folyamán meghalt. 51 éves volt.

Azt gondoltuk, legyőztük, de még mindig pusztít

Bár a tbc-t már korábban is ismerték, Európában az ipari forradalom idején vált nagyon gyakorivá, a túlzsúfolt városokban a halálesetek több mint 30 százalékát okozta. Az antibiotikumok kifejlesztésével, az 1940-es évektől a tbc elleni harc megnyertnek tűnt, de az 1980-as évek óta a megbetegedések száma ismét növekvő tendenciát mutat.

Egyes baktériumtörzsek a szokásos antibiotikumokkal szemben ellenállóvá váltak, a BCG védőoltás is veszített hatékonyságából. Bár a halálesetek 95 százalékát a fejlődő országokban regisztrálják, a baktériumok az utazások megszaporodása nyomán visszatértek a gazdag országokba is.

A 2006-ban elindított világméretű akcióterv keretében 2015-ig 56 milliárd dollárt fordítanak a tuberkulózis elleni védekezésre, 14 millió emberi életet mentve meg ezáltal.

BCG és koronavírus Egyes kutatások arra világítottak rá, hogy azokban az országokban, ahol kötelező a BCG oltás, kevesebb a koronavírus okozta halálozás, és a súlyos esetek száma is alacsonyabb. A WHO vizsgálta a kérdést, és már tavasszal elmondták, két kutatás is folyik a témában, és mivel egyelőre nincs bebizonyítva, hogy a tuberkulózis elleni védőoltás megvéd a koronavírussal szemben, nem javasolják bevetni a betegség ellen, továbbra is csak az újszülöttek kapják. A koronavírus megelőzésére azóta számos hatékony védőoltás áll rendelkezésünkre, Magyarországon 5 vakcina kapta meg az engedélyt.

Terjedése

A tbc cseppfertőzéssel terjed és védőoltás hiányában vagy alapvetően legyengült immunrendszerrel több alkalommal is kell találkozni a baktériummal ahhoz, hogy a fertőzés kialakuljon. Elég lehet egy köhögés, egy tüsszentés, vagy nemi érintkezés ahhoz, hogy a baktérium a szervezetbe kerüljön, de tárgyakon keresztül is fertőz.

Nem csak a koronavírus miatt fontos a kézmosás Az elmúlt egy évben a koronavírus-járvány kapcsán minden eddiginél több szó elhangzott arról, hogy miért fontos a rendszeres és alapos kézmosás. Természetesen nem csak a koronavírust, de más egyéb fertőzést is könnyebben elkerülhetünk a helyes higiéniai szokásokkal. A megfelelő kézmosásról oktatóvideó is készült, amit mi is megmutattunk nektek.

A tbc előfordulása nagyban függ az emberek általános szociális helyzetétől, egészségügyi ellátásának minőségétől. A világon az új tbc-s fertőzések száma ezért valóban a fejlődő országok lakosai között a legnagyobb, illetve olyan környezetben magas a fejlett országokban, ahol az emberek egészségügyi állapota alapvetően leromlott.

Franz Kafka fiatal kora óta szenvedett tőle A 40 évesen elhunyt Kafka egyetemi évei után nem sokkal betegedett meg. Egy visszaemlékezésében lelki okokra vezette vissza a betegségét: „Fölébredtem, és meglepetten tapasztaltam a furcsa mennyiségű nyálat a számban, kiköptem, majd felkapcsoltam a villanyt. Így kezdődött. (...) Azt hittem, sosem lesz vége.

Franz Kafka fiatal kora óta szenvedett tőle A 40 évesen elhunyt Kafka egyetemi évei után nem sokkal betegedett meg. Egy visszaemlékezésében lelki okokra vezette vissza a betegségét: „Fölébredtem, és meglepetten tapasztaltam a furcsa mennyiségű nyálat a számban, kiköptem, majd felkapcsoltam a villanyt. Így kezdődött. (...) Azt hittem, sosem lesz vége.

Hogyan állíthatom meg ezt a szökőkutat, ami az akaratom ellenére működik. (...) Ez hát ennek a spirituális betegségnek a lényege, ez a tuberkulózis" - írta a szenvedéséről.

Nehéz diagnosztizálni

Minden évben több mint nyolcmillió új fertőzést regisztrálnak, a világnépesség csaknem harmada, mintegy kétmilliárd ember hordozza magában a tbc kórokozóját, szerencsére azonban nem mindenkiben fejlődik ki a cseppfertőzéssel terjedő betegség.

A tbc-t nem egyszerű diagnosztizálni, mert tünetei (például a láz, fáradtság, étvágytalanság, éjjeli izzadás) sok más betegség kísérői lehetnek. A régebben a tuberkulózis jelének tartott véres köhögés a betegség előrehaladott stádiumában jelenik meg, manapság nemigen találkozni vele.

George Orwell is a tbc-be halt bele Orwell az 1928–29-es nagy gazdasági világválság körüli években alkalmi munkákból és koldulásból próbálta fenntartani magát. A rossz higiéniai körülmények és a nélkülözés valószínűleg nagy szerepet játszhattak betegsége kialakulásában, többször is kórházi kezelésre szorult. 1938-ban tuberkulózisa következtében tüdővérzés alakult ki nála, emiatt fél évet töltött egy kenti szanatóriumban. 47 éves korában halt meg.

A legfontosabb a megelőzés

A tbc megelőzésének legfontosabb elsődleges eszköze a védőoltás, amit csecsemőkorban kapunk meg. Emellett lényeges szerepet tölt be a tüdőszűrési rendszer, hiszen így nem csak a tüdőrákot lehet időben észrevenni, hanem a tüdőgümőkór kezdeti formáit is.

Jane Austen is a tüdővész áldozata lehetett A Büszkeség és balítélet szerzőjének életével kapcsolatban sokáig tartotta magát az a nézet, miszerint krónikus mellékvesekéreg-elégtelenség, az úgynevezett Addison-kór okozta a halálát. Néhány évvel ezelőtt Katherine White brit tudós a világhírű írónő által feljegyzett tünetek alapján, mint a kimerültség, reumás fájdalmak és a májbetegségre is utaló bőrelszíneződés sokkal inkább megfeleltethető az ebben a korban igen gyakran előforduló tuberkulózisnak,

Jane Austen is a tüdővész áldozata lehetett A Büszkeség és balítélet szerzőjének életével kapcsolatban sokáig tartotta magát az a nézet, miszerint krónikus mellékvesekéreg-elégtelenség, az úgynevezett Addison-kór okozta a halálát. Néhány évvel ezelőtt Katherine White brit tudós a világhírű írónő által feljegyzett tünetek alapján, mint a kimerültség, reumás fájdalmak és a májbetegségre is utaló bőrelszíneződés sokkal inkább megfeleltethető az ebben a korban igen gyakran előforduló tuberkulózisnak,

és nagy valószínűséggel a tüdőbaj idézte elő nála az Addison-kórt is. Jane Austen 1817-ben halt meg, 41 éves korában.

Lassú a gyógyulás, de kezelhető

A tbc-t elsősorban különleges antibiotikumokkal kezelik, melyeket sokáig, akár hónapokig is adnak a betegnek, kombináltan, mindig a fertőzés súlyosságához igazítva. Mint sok betegség esetében, így a tbc esetében is igaz, hogy minél hamarabb kezdik el a kezelést, annál sikeresebbek a kezelések és hatásuk annál teljesebb, gyorsabb. Napjainkban a gyógyszeres formát alkalmazzák inkább, műtéti megoldásra nem igazán van szükség.