A csipkebogyóval a legtöbben az erdei kirándulások alkalmával találkozik, az élénkpiros növény azonban arról is rendkívül híres, hogy nagyon magas a C-vitamin tartalma. De ezen kívül is rengeteg jótékony hatással rendelkezik, ami miatt rendszeresen érdemes belőle fogyasztani.

A csipkebogyó tízszer annyi C-vitamint tartalmaz, mint a citrom és ezen kívül még magnézium, vas, kalcium, gyümölcssav, nyomokban karotin és B1-B2-vitamin is megtalálható benne.

A csipkebogyó húsának jótékony hatását már az Ókorban felismerték, főként sorvadásos betegek ellen alkalmazták. A Bibliában is fontos szerepet játszott, Mózes elhivatásának jelképe volt.

Leginkább teaként hasznosítjuk, de készíthetünk belőle szörpöt, lekvárt, befőttet, likőrt, akár pálinkát is. A leszedése roppant egyszerű, utána mindenképpen meg kell szárítani a magokat és néhány nap elteltével már főzni is lehet. Ahhoz, hogy a hatóanyagok teljesen kioldódjanak ajánlott a főzetet egy éjszakán keresztül ázni hagyni, aztán fogyasztani.

Most elárulunk öt nyomos érvet, ami miatt elengedhetetlen a csipkebogyó gyakori fogyasztása.

1. Védi és támogatja az immunrendszertA csipkebogyó egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy magas a C-vitamin koncentrációja. A C-vitamin pedig serkenti az immunrendszer működését, stimulálja a fehérvérsejtek képződését, amelyek megakadályozzák, hogy a testet megtámadja fertőzés vagy bármilyen betegség. Továbbá csökkenti a meghűléses betegségek, többek között a nátha tüneteit.

2. Gazdag antioxidánsokbanA szervezet elengedhetetlen vegyületei közé tartoznak az antioxidánsok, amelyek megkötik azokat a szabadgyököket, amelyek segítik a súlyos betegségek kialakulását. Ilyen például a 2-es típusú cukorbetegség, a daganatos, illetve a szív-és érrendszeri betegségek. A csipkebogyó segít ezektől megvédeni a szervezet, antioxidáns tartalma a friss bogyóknak a legnagyobb.

3. Influenza ellen kiváló orvosságA csipkebogyó, amellett, hogy immunerősítő és segít felvenni a harcot a különféle betegségekkel szemben, az influenzás időszakban kiváló orvosságként szolgál. A csipkebogyóval készült gyógytea rendszeres fogyasztásával könnyen felépülhetünk a vírus okozta tünetekből, rossz közérzetből. Segít enyhíti a láz tüneteit, kellő energiát biztosít, így nem hagyja, hogy legyengüljünk és ágynak essünk.

4. Lassítja a bőr öregedésétA csipkebogyó telítetlen zsírsavakban és A-vitaminban is gazdag, hatékonyan szembeszáll az apró ráncokkal. A csipkebogyóból nyert olaj serkenti a bőr kollagén termelését, csökkenti a hajszálerek sérülékenységét, ezáltal lassítja a bőr öregedését. Az olaj hatékony napégés kezelésére, valamint a hegesedés nyomait is eltünteti. A legtöbb testápolóban megtalálható a csipkebogyó, mint alapanyag.

5. Jótékonyan hat az ízületekreA csipkebogyó tea formában fogyasztva képes csökkenteni az ízületi fájdalmakat, valamint a gyulladásokkal összefüggő duzzanatokat is enyhíti. Az orvosok gyakran ajánlják a fogyasztását ízületi gyulladások gyógyszeres kezelése mellé.